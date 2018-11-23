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Новости дня: бюджет-2019, иск к РФ по MH17 и дело Приватбанка против Коломойского

Пятница, 23 ноября 2018, 19:22

Рада одобрила бюджет на 2019-й год, суд Лондона отказался от дела Приватбанка против Коломойского, а родственники 55 жертв катастрофы MH17 подали на Россию в Европейский суд по правам человека - новости, которые обсуждали 23 ноября.

О госбюджете

Под утро Верховная Рада проголосовала за государственную смету на 2019 - он предполагает 1,112 трл грн расходов и 1,026 трл доходов.

Центр економстратегий заявил, что в доработанных Правительством проекте бюджета к другому чтения много относительно небольших изменений — говорят, все они являются результатом "больших бюджетных баталий" в парламенте.

О деле Приватбанка против Коломойского

Высокий суд Лондона отказался от дела Приватбанка против Коломойского, решив, что производство Ему НЕ подсудное.

О деньгах Януковича

Наши источники сообщали, что сегодня адвокаты Януковича Хотели снять арест с $250 млн окружения экс-президента. Теперь стало известно, что защитники отвели ходатайство.

О других важных новостях

Президент подписал законы, которые легализуют ввезенные из нарушениях таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Рала приняла бюджет на 2019 й год, суд Лондона отказался от дела Приватбанка против Коломойского, а родственники 55 жертв катастрофы MH17 подали на Россию в Европейский суд по правам человека — новости, которые обсуждали 23 ноября.

Семьи 55 жертв сбитого над Донбассом рейса MH17 обвинили Россию в нарушении их основных прав и в саботаже следствия — и подали в Европейский суд по правам человека.

Синоптики говорят, 26-27 ноября в Украине будет снег, местами сильный — это может привести к Нарушение транспортного сообщения.

В Киеве и в окрестностях города появились Билборды с текстом "Последний шанс для бабушки" и фото Тимошенко - в партии "Батькивщина" обвиняются Порошенко.

Экс-депутату Совета Рудьковский продлен срок содержания под стражей в России. Его обвиняются в нападении на российское посольство в Киеве - сейчас экс-чиновник проходить комплексную психиатричну экспертизу.

Украинская правда
Темы: КоломойскийMH17бюджетЯнукович
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