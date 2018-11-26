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Радбез ООН відмовився розглядати запропонований РФ порядок денний

Понеділок, 26 листопада 2018, 17:54
Дмитро Полянський

Рада безпеки ООН відмовилася підтримати на засіданні російський порядок денний і розглядати напад ФСБ РФ на українські кораблі з точки зору "порушення кордону РФ".

Відповідні рішення прийняли постійні представники Радбезу ООН на екстреному засіданні 26 листопада.

"Українська позиція для нас - неприйнятна", - заявив в.о. постійного представника Російської Федерації при ООН Дмитро Полянський.

Російська сторона наполягала на тому, що українські моряки "порушили кордон РФ" і увійшли на заборонену територію без відповідного дозволу.

Також в.о. постпреда РФ заявив про те, що в Україні не раз погрожували підірвати Керченський міст.

Однак за відповідну пропозицію проголосувало 4 представника  РБ ООН, 7 - виступили проти, 4 - утрималися.

"Я не буду брати слово в тому питанні, який запропонував обговорювати представник України", - резюмував представник Росії.

Крім того він, назвав "бандитизмом" дії українських кораблів, атакованих і захоплених Росією в Азовському морі, а обговорення в РБ ООН "розбірками в пісочниці".

"Після того як Росія зажадала скликання цього засідання Ради Безпеки, наші західні партнери спробували представити справу так, що це Україна, а не Росія зажадала його проведення. Дрібно, панове, дрібно. Масштаб мізерний", - сказав він.

При цьому він заявив, що як постійному члену Ради безпеки, "ніхто не може перешкодити Росії порушувати ті питання, які вона вважає важливими".

"Конфлікт на сході України в Вашингтоні могли б вирішити за десять хвилин", - заявив Полянський.

Після виступу Полянського, Радбез проголосував за порядок денний, запропонований Україною.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду на позачерговому засіданні в понеділок розглянути рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Збройні Сили України привели в повну бойову готовність.

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Альона Мазуренко, УП
Теми: ООНРосіяУкраїнаАзовське мореЧорне море
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