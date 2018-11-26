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Совбез ООН отказался рассматривать предложенную РФ повестку дня

Понедельник, 26 ноября 2018, 17:54
Дмитрий Полянский

Совет безопасности ООН отказался поддержать на заседании российскую повестку дня и рассматривать нападение ФСБ РФ на украинские корабли с точки зрения "нарушения границы РФ".

Соответствующие решение приняли постоянные представители Совбеза ООН на экстренном заседании 26 ноября.

"Украинская позиция для нас – неприемлема", - заявил и.о. постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

Российская сторона настаивала на том, что украинские моряки "нарушили границу РФ" и вошли на запрещенную территорию без соответствующего разрешения.

Также и.о. постпреда РФ заявил о том, что в Украине не раз угрожали взорвать Керченский мост.

Однако за соответствующее предложение проголосовало 4 представителя, 7 – выступили против, 4 – удержались.

"Я не буду брать слово в том вопросе, который предложил обсуждать представитель Украины", - резюмировал представитель России.

Кроме того он, назвал "бандитизмом" действия украинских кораблей, атакованных и захваченных Россией в Азовском море, а обсуждение в СБ ООН "разборками в песочнице".

"После того как Россия потребовала созыва этого заседания Совета Безопасности, наши западные партнеры попытались представить дело так, что это Украина, а не Россия потребовала его проведения. Мелко, господа, мелко. Масштаб мизерный", - сказал он.

При этом он заявил, что как постоянному члену Совбеза, "никто не может помешать России поднимать те вопросы, которые она считает важными".

"Конфликт на востоке Украины в Вашингтоне могли бы решить за десять минут", - заявил Полянский.

После выступления Полянского, Совбез проголосовал за повестку дня, предложенную Украиной.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду на внеочередном заседании в понедельник рассмотреть решение о введении военного положения в Украине.

Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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Алена Мазуренко, УП
Темы: ООНРосcияУкраинаАзовское мореЧерное море
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