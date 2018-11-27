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Захоплених моряків везуть до суду обирати запобіжний захід

Вівторок, 27 листопада 2018, 09:16

27 листопада в Київському районному суді окупованого Сімферополя обиратимуть міри запобіжного заходу захопленим військовослужбовцям ВМС України.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" в Facebook.

За їхніми даними, засідання почнуться з 11 години за місцевим часом.

Разом з тим український омбудсмен Людмила Денісова повідомляє, що суди повинні розпочатися о 9:00. Моряків нібито вже везуть до Сімферополя.

"Отримала інформацію від кримчан: сьогодні в Сімферополі о 9:00 в Київському райсуді буде суд над моряками, вирішується запобіжний захід. Машина з моряками проїхала по трасі до Сімферополя. 1-а машина супроводу з мигалкою, друга – камаз з будкою, вікна заґратовані, мікроавтобус і машина супроводу з мигалкою", - написала Денисова.

Вона зазначила, що стежить за ситуацією і більше інформації надасть пізніше.

Адвокат Микола Полозов заявив, що захопленим морякам закидають незаконний перетин держкордону і швидше за все залишать під вартою.

"Сьогодні в Київському районному суді Сімферополя пройдуть засідання з обрання запобіжного заходу щодо захоплених українських моряків. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (Незаконний перетин держкордону). Швидше за все всіх залишать під вартою – по-іншому ці суди не вміють", - написав Полозов.

Нагадаємо, 25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, при нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30. Загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

У Федеральній службі безпеки Росії розповіли, що допитали українських моряків. Там також додали, що серед моряків було двоє співробітників СБУ, зокрема, оперуповноважений 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старший лейтенант Андрій Драч (перебував на катері "Нікополь").

Командувач Військово-Морських Сил України Ігор Воронченко підкреслив, що захоплених моряків змушують під тиском давати неправдиві свідчення.

Згодом СБУ підтвердила, що на захоплених Росією кораблях були 2 її співробітники.

Українська правда
Теми: Азовське мореРосіясуд
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