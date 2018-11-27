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Захваченных моряков везут в суд избирать меру пресечения

Вторник, 27 ноября 2018, 09:16

27 ноября в Киевском районном суде оккупированного Симферополя будут избирать меры пресечения захваченным военнослужащим ВМС Украины.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook.

По их данным, заседания начнутся с 11 часов по местному времени.

Вместе с тем украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщает, что суды должны начаться в 9:00. Моряков якобы уже везут в Симферополь.

"Получила информацию от крымчан: сегодня в Симферополе в 9:00 в Киевском райсуде будет суд над моряками, решается мера пресечения. Машина с моряками проследовала по трассе в Симферополь. 1-я машина сопровождения с мигалкой, вторая – камаз с будкой окна зарешечены, микроавтобус и машина сопровождения с мигалкой", - написала Денисова.

Она отметила, что следит за ситуацией и больше информации даст позже.

Адвокат Николай Полозов заявил, что захваченным морякам вменяют незаконное пересечение госграницы и скорее всего оставят под стражей.

"Сегодня в Киевском районном суде Симферополя пройдут заседания по избранию меры пресечения в отношении захваченных украинских моряков. Им вменяется ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение госграницы). Скорей всего всех оставят под стражей – по-другому эти суды не умеют", - написал Полозов.

Напомним, 25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, при нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30. Всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

В Федеральной службе безопасности России рассказали, что допросили украинских моряков. Там также добавили, что среди украинских моряков были двое сотрудников СБУ, в частности оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере "Никополь"). 

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко подчеркнул, что захваченных моряков заставляют под давлением давать ложные показания.

Позже СБУ подтвердила, что на захваченных Россией кораблях были 2 ее сотрудника.

Украинская правда
Темы: Азовское мореРосcиясуд
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