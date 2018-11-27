Новини дня: арешт українських моряків, воєнний стан, початок синоду щодо томосу для України

Окупанти у Криму заарештували українських моряків, Порошенко підписав указ, який змінює рішення РНБО в частині тривалості дії воєнного стану — новини, які обговорювали 27 листопада.

Про українських моряків

На бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ", "Нікополь" перебувало 24 українські моряки.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки. Пізніше підконтрольний окупаційній владі суд в анексованій Керчі заарештував ще трьох українських моряків.

Запобіжні заходи решті полонених українських моряків обиратимуть в окупованому суді в середу, 28 листопада.

Більше про українських моряків у тексті: "Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти".

Про воєнний стан

Тепер більш формально та офіціально. Президент Петро Порошенко підписав указ, який змінює рішення Ради нацбезпеки й оборони в частині тривалості дії воєнного стану в Україні.

Воєнний стан запроваджується в 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14:00 26 листопада терміном на 30 днів.

Глава Верховної Ради Андрій Парубій каже, що воєнний стан в Україні буде введено після публікації відповідного закону, що, швидше за все, відбудеться вже в середу, 28 листопада.

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