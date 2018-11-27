Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини дня: арешт українських моряків, воєнний стан, початок синоду щодо томосу для України

Вівторок, 27 листопада 2018, 21:48
Новини дня: арешт українських моряків, воєнний стан, початок синоду щодо томосу для України

Окупанти у Криму заарештували українських моряків, Порошенко підписав указ, який змінює рішення РНБО в частині тривалості дії воєнного стану  — новини, які обговорювали 27 листопада.

Про українських моряків

На бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ", "Нікополь" перебувало 24 українські моряки.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки. Пізніше підконтрольний окупаційній владі суд в анексованій Керчі заарештував ще трьох українських моряків.

Запобіжні заходи решті полонених українських моряків обиратимуть в окупованому суді в середу, 28 листопада.

Більше про українських моряків у тексті: "Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти".

Про воєнний стан

Тепер більш формально та офіціально. Президент Петро Порошенко підписав указ, який змінює рішення Ради нацбезпеки й оборони в частині тривалості дії воєнного стану в Україні.

Воєнний стан запроваджується в 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14:00 26 листопада терміном на 30 днів.

Глава Верховної Ради Андрій Парубій каже, що воєнний стан в Україні буде введено після публікації відповідного закону, що, швидше за все, відбудеться вже в середу, 28 листопада.

Про інші новини

Нардепові Надії Савченко, обвинуваченій у державній зраді, роблять операцію на коліні.

Активісти національних рухів влаштували пікет біля столичного торгового центру "Ocean Plaza", запалили димові шашки.

У Стамбулі 27 листопада розпочнеться засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікується визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.

На кордоні з Польщею розблоковано рух транспортних засобів.

"Укрзалізниця" найближчим часом оголосить про призначення додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Так, цього річ планується призначити близько 30 пар таких поїздів.

Українська правда
Теми: Воєнний стантомосКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Воєнний стан
Одружився зі старшою на 24 роки жінкою з інвалідністю, щоб виїхати за кордон: молодят викрили
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів
В "Слузі народу" вимагають перевірку всіх обласних воєнкомів, Борисов на особливому контролі
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: