Оккупанты в Крыму арестовали украинских моряков, Порошенко подписал указ, который меняет решение СНБО в части продолжительности действия военного положения – новости, которые обсуждали 27 ноября.

Об украинских моряках

На бортах трех захваченных РФ судов "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" находилось 24 украинских моряка.

Россияне обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 2 месяца арестовал 12 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива. Позже подконтрольный оккупационной власти "суд" в аннексированной Керчи арестовал еще трех украинских моряков.



Меры пресечения для остальных пленных украинских моряков будут выбирать в оккупированном суде в среду, 28 ноября.

Больше про пленных моряков в тексте: "Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать".

О военном положении

Теперь более формально и официально. Президент Петр Порошенко подписал указ, который вносит изменения в решение Совета нацбезопасности и обороны в части продолжительности действия военного положения в Украине.

Военное положение вводится в 10 областях Украины и во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14:00 26 ноября сроком на 30 дней.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий говорит, что военное положение в Украине будет введено после публикации соответствующего закона, что, скорее всего, произойдет уже в среду, 28 ноября.

О других новостях

Нардепу Надежде Савченко, обвиняемой в государственной измене, делают операцию на колене.

Активисты национальных движений устроили пикет у столичного торгового центра "Ocean Plaza", зажгли дымовые шашки.

В Стамбуле 27 ноября начнется заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором ожидается определение даты проведения объединительного собора в Украине и обсуждение текста томоса.

На границе с Польшей разблокировано движение транспортных средств.

"Укрзализныця" в ближайшее время объявит о назначении дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Так, в этом году планируется назначить около 30 пар таких поездов.