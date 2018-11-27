Савченко роблять операцію

Нардепові Надії Савченко, обвинуваченій у державній зраді, роблять операцію на коліні.

Про це "Українській правді" повідомила її сестра Віра Савченко.

"Операція розпочалася десь з 10 години. Ми зараз чекаємо тут", - розповіла вона.

За словами сестри нардепа, операція відбувається на вулиці Діловій, 10/1 в Інституті фізкультури.

"Надія не раз говорила про проблему з колінним суглобом. Її оглядали три фахівці, в тому числі і з "Феофанії", і всі зійшлись на тому, що оперувати потрібно. Але післяопераційний період (через утримання у СІЗО – ред.) під питанням. Це травма одна давня, а друга ось зараз сталась на колінному суглобі. Це розрив хрестоподібної зв’язки і потім горизонтальний розрив меніска", - пояснила Савченко.

Савченко ведуть на операцію Фото з facebook віри савченко

Вона додала, що операцію роблять, бо "біль став нестерпним, заважає спати".

Сестра нардепа відзначила, що СБУ хоче Савченко у день операції забрати назад у СІЗО.

Також, за її словами, під загрозою реабілітаційний період, "бо в слідчому ізоляторі це неможливо буде робити".

"Нас тут четверо дівчат, ми будемо відстоювати, щоб Надія відійшла від наркозу і лише тоді поверталася в СІЗО. Також будемо вимагати звільнення з-під арешту – хай це буде домашній арешт, чи арешт у клініці, чи як – щоб нормально пройшов реабілітаційний період. Якщо буде потрібно, то будемо звертатися до Європейського суду", - підсумувала Савченко.

Нагадаємо, Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

З моменту затримання вона перебуває у СІЗО.

Савченко загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.