Новини дня: воєнний стан у дії та арешт усіх українських моряків

Воєнний стан офіційно почав діяти, окупанти у Криму заарештували усіх українських моряків, Путін каже що Порошенко сам влаштував провокацію напередодні виборів — новини, які обговорювали 28 листопада.

Про те, що змінилося після запровадження воєнного стану

Закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".

Тепер Рада нацбезпеки і оборони доручила посилити охорону кордону з Росією та адміністративної межі з Кримом.

Підрозділи МВС перейшли у режим посиленого ведення служби — йдеться про Держприкордонслужбу, Нацгвардію, Нацполіцію та "надзвичайників". Введено посилену охорону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів інфраструктури. Прикордонники ретельніше перевіряють росіян, які в'їжджають до України.

В областях, де запроваджено ВС, вибори до Об’єднаних територіальних громад не відбудуться в установлені терміни.

Місцеві влади областей, де запроваджено ВС, можуть просити президента створити адміністрації, яким буде підпорядковуватися уся цивільна і силова влада. Але "можуть" не означає "мусять".

Введено заборону на зйомку пересування військових. Декілька футбольних матчів перенесено.

У Генштабі заявили, що ВС не передбачає конфіскації будь-якого приватного майна. Якщо трапляється щось подібне — потрібно звертатися до поліції. А МОЗ заявило, що лікарні, госпіталі та інститути Нацакадемії медичних наук за потреби можуть надавати медичну допомогу військовим.

Про українських моряків

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 9 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки. Загалом "суд" заарештував усіх 24 українських моряків.

Про заяви Путіна

"Це провокація безумовно. Провокація, яка організована чинною владою, думаю, що і чинним президентом, напередодні майбутніх президентських виборів в Україні в березні наступного року", - перша заява Путіна.

"Таке враження: чого вони (українська влада) не зроблять – їм усе сходить з рук. Якщо вони зажадають сьогодні немовлят на сніданок – їм, напевно, подадуть і немовлят. А що ж, скажуть, вони хочуть їсти – з цим нічого не поробиш", – друга заява Путіна.

Про інші новини

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