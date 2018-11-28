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Новости дня: военное положение в действии и арест всех украинских моряков

Среда, 28 ноября 2018, 20:36

Военное положение официально начал действовать, оккупанты в Крыму арестовали всех украинских моряков, Путин говорит, что Порошенко сам устроил провокацию накануне выборов – новости, которые обсуждали 28 ноября.

О том, что изменилось после введения военного положения

Закон о введении в Украине военного положения вступил в силу, поскольку был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Теперь Совет нацбезопасности и обороны поручил усилить охрану границы с Россией и административной границе с Крымом.

Подразделения МВД перешли в режим усиленного несения службы – речь идет о Госпогранслужбе, Нацгвардии, Нацполиции и "чрезвычайниках". Введено усиленную охрану вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Пограничники тщательно проверяют россиян, въезжающих в Украину.

В областях, где введено ВП, выборы в Объединенные территориальные общины не состоятся в установленные сроки.

Местные власти областей, где введено ВП, могут просить президента создать администрации, которым будет подчиняться вся гражданская и силовая власть. Но "могут" не означает "должны".

Введен запрет на съемку передвижения военных. Несколько футбольных матчей перенесено.

В Генштабе заявили, что ВП не предусматривает конфискации любого частного имущества. Если случается что-то подобное - нужно обращаться в полицию. А Минздрав заявил, что больницы, госпитали и институты Нацакадемии медицинских наук при необходимости могут оказывать медицинскую помощь военным.

Об украинских моряках

Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 9 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива. В целом "суд" арестовал всех 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России.

О заявлениях Путина

"Это провокация безусловно. Провокация, которая организована  действующей властью, думаю, что и действующим президентом, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", – первое заявление Путина.

"Такое впечатление: чего они не сделают – им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак – им, наверное, подадут и младенцев. А что же, скажут, они хотят кушать – с этим ничего не поделаешь", – второе заявление Путина.

О других важных новостях

Полиция ищет взрывчатку во всех столичных магазинах "Сильпо" из-за сообщения о минировании.

Все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на западной границе с Украиной, которые были перекрыты участниками акции на автомобилях с иностранной регистрацией, полностью разблокировали.

Почаевская лавра, которой сейчас пользуется УПЦ МП, может изменить свою принадлежность, но только вследствие "эволюционного процесса", а не принуждения.

С начала месяца бензин в Украине подешевел на 2 гривни.

Представители националистической организации ВОО "Сокол" заявляют, что взяли под контроль ТРЦ "Оcean plaza".

Украинская правда
Темы: Военное положениеарестоккупацияПутин
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