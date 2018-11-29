У Криму на допомогу захопленим українським морякам зібрали 60 тисяч гривень

У Криму зібрали приблизно 140 тисяч рублів (59 тисяч гривень) для допомоги українським морякам, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Про це 28 листопада в ефірі "Радіо Крим.Реалії" розповів активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял.

За його словами, коли стало відомо про затримання моряків, з'ясувалося, що їм "не дали забрати з кораблів особисті речі", і багато людей почали говорити про необхідність допомогти затриманим.

Джелял зазначив, що наразі збір допомоги призупинено.

"До вечора я звернувся до всіх охочих допомогти трошки зупинитися, тому що передачі в СІЗО мають свою специфіку. Там є умови: в якій упаковці, що можна передавати, якої якості, і так далі.

Вже досить зібраних у Криму коштів, щоб завтра зробити перші передачі найголовнішого, необхідного, всім хлопцям, крім трьох, які перебувають у Керчі. Але вони перебувають у кращих умовах, тому що це все-таки лікарня", - розповів активіст.

"Хочу додати, щоб рідні та інші небайдужі люди не переживали, в СІЗО Сімферополя перебуває багато несправедливо засуджених, і вони гідно зустрінуть моряків.

Перші необхідні речі, ми знаємо, вже передані. Вони не залишаться без уваги там, усередині", - додав він.

Як повідомлялось, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Всіх українських моряків заарештували до 25 січня 2019 року.

Останніми "суд" взяв під варту капітана 2-го рангу з катера "Бердянськ" Дениса Гриценка і капітана буксира "Яни Капу" Олега Мельничука.

28 листопада окупанти заарештували 9 українських моряків. Зокрема, оперуповноваженого 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старшого лейтенанта Андрія Драча і командира українського бронекатера "Нікополь" Богдана Небилицю.

27 листопада київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Також запобіжні заходи обрали 3 пораненим під час штурму українцям. Це Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока. Їх взяли під варту на два місяці — до 25 січня.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

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Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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