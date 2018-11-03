У Пакистані вбили "батька Талібану"

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Субота, 3 листопада 2018, 01:17

Релігійного діяча Самі уль-Хака, відомого у ЗМІ як "батька Талібану", вбили у п'ятницю у Пакистані.

Про це повідомила місцева поліція та родина вбитого, передає DW з посиланням на АР.

"Самі уль-Хак був убитий ножем під час нападу, скоєного в його будинку в Равалпінді біля Ісламабада", - йдеться у повідомленні.

Хамід уль-Хак, син вбитого, заявив, що 81-річний Самі уль-Хак перебував сам у спальні, коли було скоєно напад. Охоронець, за його словами, знайшов вбитого у критичному стані.

"За даними поліції, релігійного діяча, який був двічі поранений, доставили до лікарні, де він помер. Проводиться розслідування. За попередньою інформацією, особу нападника та його мотиви поки не встановлено", - пише АР.

Самі уль-Хак раніше був лідером фракції ісламістської партії JUI-S, двічі обирався до Сенату.

Він був засновником відомої школи ісламської теології, де здобули освіту багато афганських лідерів. Багато його учнів пізніше стали ватажками радикального руху "Талібан".

Теми: вбивство
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