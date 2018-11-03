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У Криму "суд" окупантів припинив провадження проти кримського татарина

Субота, 3 листопада 2018, 17:47

У анексованому Росією Криму "суд" припинив кримінальне переслідування кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва, обвинуваченого у "розпалюванні ненависті або ворожнечі" за пост у Facebook.

Як повідомляє "Радіо Свобода", адвокат Мустафаєва Едем Семедляєв звернувся до слідчого з клопотанням про припинення справи.

Слідчий у свою чергу звернувся до суду з аналогічним клопотанням.

"Ми подали клопотання про припинення кримінального переслідування Мустафаєва. Після цього слідчий, задовольнивши наше клопотання, також вийшов з клопотанням перед судом про припинення кримінальної справи з винесенням судового штрафу. Київський районний "суд" задовольнив клопотання слідчого і припинив кримінальне переслідування з винесенням судового штрафу на 50 тис. рублів", - повідомив Семедляєв.

Він зазначив, що даний штраф було сплачено з коштів "Кримського марафону".

Рішення про припинення кримінального переслідування було ухвалено 4 жовтня.

"На сьогоднішній день Мустафаєв - вільна людина, без судимості", - додав адвокат.

Адвокат пов'язує позицію слідчого і "суду" з ініціативою президента РФ Володимира Путіна про поправки до Кримінального кодексу, згідно з якими кримінальна відповідальність за ст. 282 КК РФ (Розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності) настає лише після повторного порушення закону протягом року. 

Марлена Мустафаєва заарештовували двічі: у лютому 2017 року після обшуку у нього вдома йому призначили адмінарешт на 11 діб за пост із символікою забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір" у соцмережі "ВКонтакте".

У вересні 2018 року Мустафаєва знову після обшуку арештували на 12 діб за аналогічний пост у Facebook.

Пізніше стало відомо, що проти нього порушено кримінальну справу за відео, розміщення у 2015 році в соцмережі, де містився заклик до мусульман об'єднуватися. Мустафаєв визнав, що відео розміщував він. В іншому випадку слідчий погрожував порушити справу проти дружини активіста. Сам Мустафаєв винним себе не вважав.

Теми: КримсудокупаціяРосія
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