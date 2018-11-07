Російські вантажівки везли вугілля неподалік від лінії розмежування – СММ

Спостерігачі ОБСЄ бачили неподалік від підконтрольного українській владі Золотого на Луганщині вантажівки з російськими номерами, які везли вугілля.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії за 5 листопада.

"Перебуваючи за 400 м на північ від ділянки розведення в районі Золотого, спостерігачі чули 4 вибухи невизначеного походження, за оцінкою, у межах 4–8 км на схід (за оцінкою, за межами ділянки розведення)", – інформує СММ ОБСЄ.

"Команда місії також бачила 3 порожні вантажівки з номерними знаками Російської Федерації, які рухалися від блокпосту збройних формувань на південному краї ділянки розведення в районі Золотого на північний схід в межах ділянки розведення", – повідомляють спостерігачі.

"Приблизно 30 хвилин потому спостерігачі бачили дві з цих вантажівок, завантажених вугіллям, які прямували на південний захід в межах ділянки розведення", – додають вони.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що антрацит, що добувається з 11 захоплених шахт цієї компанії на окупованій території Донбасу, йде до країн Євросоюзу через Росію.