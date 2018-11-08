Таїланд на 2 місяці скасовує для українців плату за візи

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Четвер, 8 листопада 2018, 13:12

Уряд Таїланду на два місяці скасував для громадян України консульський збір під час отримання візи.

Про це повідомляє посольство України в Таїланді.

Отримати візу без сплати консульського збору можна буде з 1 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року.

"Згідно з ухваленим Урядом Таїланду рішенням, громадяни України з 1 грудня 2018 по 31 січня 2019 року матимуть можливість отримати туристичну візу по прибуттю терміном на 15 діб без стягнення консульського збору, який на даний час складає 2000 тайських бат", - йдеться у повідомленні.

Українська правда
Теми: Таїланд візи
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