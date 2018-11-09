Силовики виявили склади з викраденим та контрабандним військовим майном

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П'ятниця, 9 листопада 2018, 20:50

Під час обшуків, проведених Генпрокуратурою спільно з Службою безпеки, на складах у Житомирській області виявлені нелегальні вибухонебезпечні предмети й військові товари.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Під час проведення обшуку у складських приміщеннях виявлено товари подвійного використання та військового призначення, а саме - 84 двигуни до танків Т-72 та інше військове майно невстановленого походження серед якого 3494 ящики з капсулями від патронів до стрілецької зброї (КВ-24 до патрону 7,62*39, та КВ-16 до патрону 5,45*39 - 300 млн штук). Вказані вибухонебезпечні предмети зберігались особами з порушенням вимог безпеки в непристосованих приміщеннях, в безпосередній близькості до електророзподільних щитів та високовольтних мереж", — зазначили в ГПУ.

Правоохоронці наголошують, що тепер досліджується протиправна діяльність суб’єктів господарювання, які отримали вказані товари подвійного використання та військового призначення внаслідок операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

"Зокрема, такі підприємства не здійснюють реальної господарської діяльності з пошуку, виготовлення та реалізації військової продукції, не мають виробничих потужностей та необхідного персоналу для здійснення такої діяльності, а використовуються посадовими особами державних підприємств для легалізації незаконно набутої продукції, яка виведена з під контролю підприємств оборонно-промислового комплексу та військових частин, або ввезена в Україну з порушенням правил митного оформлення", - додали правоохоронці.

 
 
 

Українська правда
Теми: СБУ Генпрокуратура
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