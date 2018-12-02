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У Новосибірську місто витратило 5 мільйонів на портрети Путіна і фільм про окупований Крим

Неділя, 2 грудня 2018, 16:04

Мерія Новосибірська без торгів здійснила закупівлі на майже 5 мільйонів рублів, які витратила на портрети президента РФ Володимира Путіна і пропагандистські фільми, "щоб виховати патріотизм у дітей".

Як повідомляє "Сибір. Реалії", працівники міської адміністрації закупили книги і DVD-диски з фільмами "Крим і Росія - одна доля", "Освоєння Арктики" і "Війни та Перемоги", а також герб, прапор і портрет Путіна.

На сайті держзакупівель зазначається, що палац дитячої творчості "Юніор" замовив 241 навчальний комплект "для виховання патріотизму у дітей".

При цьому постачальника продукції не вказано, проте відомо, що закупівлю проводять у єдиного постачальника, без торгів.

Передбачається, що сувенірну продукцію і книги для "патріотизму" розподілять між школами - по два комплекти на один навчальний заклад.

Теми: РосіяКримпропагандаанексія
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