Затримані в Грузії українці написали на обвинувальних актах "Слава Україні"

Українці, затримані в Грузії за підозрою в зберіганні зброї, не визнають свою провину і на обвинувальних листах написали "Слава Україні".

Про це повідомляє "Грузія онлайн" з посиланням на одного з адвокатів Георгія Ростомашвілі.

"На знак протесту підзахисні не підписали обвинувальні листи і написали на них "Слава Україні"", - заявив адвокат.

За його словами, обвинувачені прибули до Грузії в статусі туристів і не підозрюють, "кому вигідне їх затримання".

Ростомашвілі також додав, що судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбудеться у вівторок.

Нагадаємо, 2 грудня МВС Грузії повідомило, що в Тбілісі були затримані 6 громадян України і один громадянин Грузії.

Радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков заявив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був Семен Семенченко.

Пізніше Семенченко заявив, що інформація про його затримування в Грузії – фейк.

Повідомлялося, що під час обшуків в готельних номерах виявили пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси.

Порушено кримінальну справу за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії ( "Незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин").

У МВС повідомили, що громадяни України прибули до Грузії 27 листопада.

2 грудня у столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі пройшла масова акція протесту, організована об'єднаною опозицією, з вимогою проведення дострокових парламентських виборів.