Солдат, який зник в зоні ООС, загинув

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Середа, 5 грудня 2018, 16:54

Український військовий Сергій Проданюк, який зник безвісти в ході бойового зіткнення в зоні Операції об'єднаних сил, загинув.   

Про це повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

"Сергій Проданюк загинув, відбиваючи напад диверсійно-розвідувальної групи противника. В ході бою, особисто знищив одного бойовика", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що тіло воїна було у бойовиків.

"5 грудня на Луганщині після тривалих перемовин, збройні формування Російської Федерації, в присутності представників ОБСЄ, передали українській стороні тіло загиблого українського воїна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Проданюк вважався зниклим безвісти після бойового зіткнення, що відбулось 29 листопада  у районі Кримського.

Українська правда

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Теми: Збройні сили Об'єднані сили на Донбасі Донбас
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