Солдат, который исчез в зоне ООС, погиб
Среда, 5 декабря 2018, 15:54
Украинский военный Сергей Проданюк, который пропал без вести в ходе боевого столкновения в зоне Операции объединенных сил, погиб.
Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
"Сергей Проданюк погиб, отражая нападение диверсионно-разведывательной группы противника. В ходе боя лично уничтожил одного боевика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тело воина было у боевиков.
"5 декабря на Луганщине после длительных переговоров вооруженные формирования Российской Федерации, в присутствии представителей ОБСЕ, передали украинской стороне тело погибшего украинского воина", - говорится в сообщении.
Напомним, Проданюк считался пропавшим без вести после боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября в районе Крымского.
Украинская правда