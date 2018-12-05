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Солдат, который исчез в зоне ООС, погиб

Среда, 5 декабря 2018, 15:54

Украинский военный Сергей Проданюк, который пропал без вести в ходе боевого столкновения в зоне Операции объединенных сил, погиб.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"Сергей Проданюк погиб, отражая нападение диверсионно-разведывательной группы противника. В ходе боя лично уничтожил одного боевика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело воина было у боевиков.

"5 декабря на Луганщине после длительных переговоров вооруженные формирования Российской Федерации, в присутствии представителей ОБСЕ, передали украинской стороне тело погибшего украинского воина", - говорится в сообщении.

Напомним, Проданюк считался пропавшим без вести после боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября в районе Крымского.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
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