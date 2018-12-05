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В МЗС пояснили, чому не можуть розірвати морську угоду з Росією

Середа, 5 грудня 2018, 17:05

Денонсація Договору між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки актуальна, але документ ще не вичерпав себе в судових процесах України проти Росії.

Про це заявив заступник глави МЗС Василь Боднар на засіданні комітету Верховної Ради у закордонних справах в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що це своєчасно. Але коли це (розрив – ред.) буде, я не скажу", - сказав він.

"Звичайно, рішення буде прийнято. Але поки Договір 2003 року ще повністю не використаний в судових процесах", - додав він.

Заступник голови МЗС пояснив, що наразі тривають процедури подачі матеріалів до міжнародних судів і узгодження всіх процесуальних нюансів.

"Зараз питання про денонсацію Договору про Азовське море знаходиться на розгляді", - зазначив Бондар.

Він пояснив: "Для нас важливо продовжити процес виходу з договорів, які для нас не важливі. Але Договір 2003 року зараз не вичерпав повністю свій потенціал. Якщо в односторонньому порядку денонсуємо Договір, це не означає, що денонсацію визнає російська сторона. Як було з договорами про розміщення Чорноморського флоту. Російська сторона відмовилася від них. А ми вважаємо їх діючими".

Договір між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки підписаний в грудні 2003 року, а ратифікований у квітні 2004-го.

Згідно з його положеннями, Азовське море і Керченська протока є внутрішніми водами України та Росії.

Денонсація угоди з Росією щодо Азовського моря: 10 аргументів за та проти

Теми: МЗСморякиРосія
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