В МИД объяснили, почему не могут разорвать морское соглашение с Россией

Денонсация Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива актуальна, но документ еще не исчерпал себя в судебных процессах Украины против России.

Об этом заявил заместитель главы МИД Василий Боднар на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что это своевременно. Но когда это будет, я не скажу", - сказал он.

"Конечно, решение будет принято. Но пока Договор 2003 года еще полностью не использован в судебных процессах", - добавил он.

Замглавы МИД пояснил, что в настоящее время продолжаются процедуры подачи материалов в международные суды и согласование всех процессуальных нюансов.

"Сейчас вопрос о денонсации Договора об Азовском море находится на рассмотрении", - отметил В.Боднар.

Он пояснил: "Для нас важно продолжить процесс выхода из договоров, которые для нас не важны. Но Договор 2003 года сейчас не исчерпал полностью свой потенциал. Если в одностороннем порядке денонсируем Договор, это не значит, что денонсацию признает российская сторона. Как было с договорами о размещении Черноморского флота. Российская сторона отказалась от них. А мы считаем их действующими".

Договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива подписан в декабре 2003 года, а ратифицирован в апреле 2004-го. Согласно его положениям, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и России.

Согласно его положениям, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и России.

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