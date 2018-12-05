ЄС продовжить програму підтримки реформи децентралізації в Україні

Про це на Форумі місцевого самоврядування сказав голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"ЄС намагається ділитися своїм досвідом щодо децентралізації через Програму U-LEAD, яка впроваджується майже 4 роки за підтримки країн-членів ЄС - Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції. І визнаючи важливість цих зусиль, ми прийняли рішення продовжити нашу Програму "U-LEAD з Європою" для забезпечення підтримки процесу децентралізації після 2019 року, отже ви можете покладатися на підтримку Європейського Союзу", - сказав Мінгареллі.

Він зазначив, що реформа децентралізації впроваджується в Україні у надзвичайно складних умовах - під час війни. Втім "мільйони громадян уже відчули безпосередньо наслідки реформи".

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і працює в усіх 24 областях України.

За підтримки U-LEAD були створені Центри розвитку місцевого самоврядування в усіх регіонах України, у тому числі у Донецькій та Луганській областях. За допомогою цих ЦРМС Програма "U-LEAD з Європою" надає підтримку з фінансів, децентралізації, регіонального розвитку, комунікації, муніципальних послуг та просторового планування.

Європейська правда