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Лікарі вимагали хабар у пораненого бійця за групу по інвалідності - прокуратура

Середа, 5 грудня 2018, 22:31
Лікарі вимагали хабар у пораненого бійця за групу по інвалідності - прокуратура

За вимагання хабара у пораненого учасника антитерористичної операції затримали лікаря-експерта та голову центру медико-соціальної експертизи.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

5 грудня столична прокуратура спільно з працівниками СБУ та управлінням з питань запобігання та виявлення корупції КМДА затримала на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1,5 тисяч доларів лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії МОУ та голову Центрального МСЕК №1 Київського міського центру медико-соціальної експертизи.

"Вказані кошти посадовці вимагали в учасника АТО, який у ході бойових дій отримав важку травму ноги, за встановлення йому групи інвалідності. Зловмисників затримано на робочому місці після одержання неправомірної вигоди у сумі еквівалентній 42,6 тисяч гривень",- зазначили у прес-службі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Правоохоронці зазначили, що на даний час за місцем роботи та проживання затриманих тривають обшуки.

"Готуються матеріали для оголошення посадовцям про підозру, а також клопотання про обрання запобіжних заходів", - додали в прокуратурі.

Українська правда

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Теми: хабарпрокуратура
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