У чернівецькій "резиденції митрополитів" нема тепла – студентів розпустили

752 перегляди
Четвер, 6 грудня 2018, 12:36

Через відсутність теплопостачання у четвер скасували заняття в усіх 17-ти корпусах Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Про це ректор університету Степан Мельничук повідомив кореспонденту УНІАН.

За його словами, 5 грудня після обіду в усіх приміщеннях університету було відключено газ.

У компанії "Чернівцігаз" пояснили це тим, що підприємство не отримало підтвердження обсягів споживання газу на грудень.

Водночас Мельничук зазначив, що "навчальні пари ніхто не відміняв, проте ректорат рекомендував керівникам факультетів відпускати студентів, якщо в аудиторіях холодно".

Таким чином, 6 грудня викладачі всіх факультетів відпустили студентів із занять.

"Є тепліші аудиторії, а є холодніші. Ми ж наполягаємо, щоб при мінусовій температурі студентів відпускали додому", – повідомив Мельничук.

Він сподівається, що проблема вирішиться до 7 грудня.

Водночас Мельничук заявив, що ця проблема виникла не з вини університету.

"Це не нашого рівня проблема. Це проблема між компаніями, які постачають і транспортують газ. Одні не подали ліміти споживання газу, і зараз вони чубляться. Якщо сьогодні до 14.00 не з’явиться газ, то будемо змінювати постачальника", – сказав ректор.

 

Чернівецький університет розміщується у відомій своєю красою митрополичій резиденції, яка входить у Список всесвітньої архітектурної спадщини ЮНЕСКО.

 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Чернівці теплокомуненерго
powered by lun.ua
По темі
У Чернівцях поліцейське авто на смерть збило пішохода 16 вересня 2018, 11:35
Фірташ vs. Яценюк. Чому знову скинули мера в Чернівцях 3 серпня 2018, 07:00
Чернівці лишилися без мера 26 липня 2018, 17:46
Усі новини
Головні новини
Продукти в Україні маркуватимуть по-новому
Рада вдвічі збільшила український контроль на морі
Богомолець йде у президенти
"Укрнафта" не пустила державних аудиторів до себе на перевірку
Усі новини
Фото

Як виглядають офісні меблі для тих, хто працює з дому

світ

Як зустрічатиме Різдво королівська родина