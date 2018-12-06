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У чернівецькій "резиденції митрополитів" нема тепла – студентів розпустили

Четвер, 6 грудня 2018, 11:36

Через відсутність теплопостачання у четвер скасували заняття в усіх 17-ти корпусах Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Про це ректор університету Степан Мельничук повідомив кореспонденту УНІАН.

За його словами, 5 грудня після обіду в усіх приміщеннях університету було відключено газ.

У компанії "Чернівцігаз" пояснили це тим, що підприємство не отримало підтвердження обсягів споживання газу на грудень.

Водночас Мельничук зазначив, що "навчальні пари ніхто не відміняв, проте ректорат рекомендував керівникам факультетів відпускати студентів, якщо в аудиторіях холодно".

Таким чином, 6 грудня викладачі всіх факультетів відпустили студентів із занять.

"Є тепліші аудиторії, а є холодніші. Ми ж наполягаємо, щоб при мінусовій температурі студентів відпускали додому", – повідомив Мельничук.

Він сподівається, що проблема вирішиться до 7 грудня.

Водночас Мельничук заявив, що ця проблема виникла не з вини університету.

"Це не нашого рівня проблема. Це проблема між компаніями, які постачають і транспортують газ. Одні не подали ліміти споживання газу, і зараз вони чубляться. Якщо сьогодні до 14.00 не з’явиться газ, то будемо змінювати постачальника", – сказав ректор.

 

Чернівецький університет розміщується у відомій своєю красою митрополичій резиденції, яка входить у Список всесвітньої архітектурної спадщини ЮНЕСКО.

 

"Українська правда" в Threads

Теми: Чернівцітеплокомуненерго
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