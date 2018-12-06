Суд відправив за грати банду Лукашенка із Запоріжжя

Засуджено учасників банди, які під виглядом членів громадських формувань з охорони правопорядку, вчинили в Запоріжжі низку особливо тяжких злочинів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Ухвалою Запорізького апеляційного суду від 30.11.2018 засуджено 8 учасників банди за вчинення низки особливо тяжких злочинів проти життя, власності, громадської безпеки та призначені покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна", - написав він.

Лисенко перерахував засуджених і вказав строки позбавлення волі.

Р. Басько – 13 років позбавлення волі, Є. Бондаренко –14 років, Є. Горяйнов – 11 років 6 місяців, О. Мокроусов – 11 років 2 місяці 7 днів, О. Рамошин – 11 років 6 місяців, І. Тісленко - 11 років 1 місяць 25 днів, А. Шабалін – 10 років 1 місяць, Р. Лукашенко - 15 років.

"Для озброєння банди, яка діяла з 2004 року по 2012 рік, згідно плану організатора Р. Лукашенка, її члени вступали до одного з громадських формувань з охорони правопорядку, що надавало право отримати дозволи на право зберігання і носіння зброї травматичної дії. У подальшому придбана зброя перероблялася для відстрілу бойовими патронами, а з метою уникнення притягнення до відповідальності, учасники банди заявляли про її втрату", - повідомив Лисенко.

Вказується, що за час злочинної діяльності учасники банди вчинили у Запоріжжі низку особливо тяжких злочинів, а саме вимагання чужого майна, незаконне заволодіння транспортним засобом, таємне викрадення чужого майна, замах на викрадення людини, замахи на вбивства двох осіб та вбивство однієї людини з корисливих мотивів.