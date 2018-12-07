Порошенко: Путін слабкіший, ніж хоче здаватися

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П'ятниця, 7 грудня 2018, 10:41

Президент України Петро Порошенко заявив, що російський президент Володимир Путін слабкіший, ніж він хоче здаватися Заходу.

Про це він написав у своїй статті для The New York Times.

 "Незважаючи на кремлівську пропаганду, Путін слабкіший, ніж він хоче здаватися Заходу. Захід може - за рахунок підвищення вартості агресії - змусити його послухатись", - наголосив Президент.

За словами Порошенка, Захід міг би застосувати до РФ силу, адже Росія використала хімічну зброю в Британії, здійснювала кібератаки на Заході, обстрілювала мирних жителів в Сирії та розв’язала війну на сході України.  

Про це 7 грудня повідомила прес-служба адміністрації президента.

Як повідомлялося, 25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі.

Через напад на українських моряків 29 листопада президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним

Росія також переправила для постійної дислокації в окупований Севастополь новий малий ракетний корабель (МРК) Чорноморського флоту "Орехово-Зуєво".

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Українська правда

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Теми: Порошенко Росія Путін Захід
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