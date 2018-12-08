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Доба в зоні ООС: 13 обстрілів, загинув один боєць ЗСУ

Субота, 8 грудня 2018, 06:57

Минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил російські окупанти 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських військ. 

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Авдіївка, Водяне, Піски, Опитне, Тарамчук, Чермалик, Богданівка, Гнутове та Водяне, що на Приазов'ї.

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, на одному з напрямків, зафіксовано активність ворожого снайпера.

Окрім того, окупанти застосували озброєння БМП поблизу Зайцевого, що на Горлівському напрямку, та Опитного - на Донецькому. 

В ході бойових дій, поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил, один з них  смертельних.

За даними розвідки, протягом 7 грудня  2 окупантів було поранено, а ще двох  знищено.

Від початку поточної доби, ворог вогневої активності не проявляв.

Теми: ООСбойові дії
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