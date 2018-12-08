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У зоні проведення ООС поранено одного бійця - штаб

Субота, 8 грудня 2018, 17:19

У зоні проведення Операції об'єднаних сил внаслідок бойових дій легке поранення отримав один військовослужбовець ООС. 

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу ООС ввечері 8 грудня. 

За даними військових, у суботу окупанти порушили режим припинення вогню 8 разів, при цьому бойовики продовжують застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Зокрема, бойовики відкривали прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів по позиціях ООС в районах н.п.Чермалик та Невельське, з гранатометів – біля Гнутового та зі стрілецької зброї – біля Тарамчука.

"Весь вищеперерахований арсенал противник застосував на підступах до Шумів, а по опорному пункту поблизу Пісків російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм", - повідомили у штабі. 

Українська правда
Теми: ООСДонбасМінські угоди
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