Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Слідчі РФ допитали 4 українських моряків - адвокат

Четвер, 31 січня 2019, 23:58

Російські слідчі упродовж двох днів, 30 і 31 січня, допитали українських моряків, військовополонених Андрія Ейдера, Андрія Артеменка, Василя Сороку і Сергія Чулібу.

Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

"У ході слідчих дій військовополонені відповіли на запитання слідчих у рамках статті 17-ї третьої Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року "Про поводження з військовополоненими". Поранені військовополонені додатково відповіли на запитання адвокатів щодо стану здоров'я.

Крім того, щодо поранених військовополонених адвокатами були заявлені клопотання про госпіталізацію в Україні або нейтральній країні (відповідно до положень Конвенції), і проведенні медичного обстеження в лікувальних установах поза системою Федеральної служби виконання покарань", - зазначив адвокат.

Він додав, що відносно решти військовополонених українських моряків слідчі дії будуть проводитися на наступному тижні.

Читайте також:

Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Нагадуємо:

Українська правда
Теми: морякиКерченська протока Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
моряки
Українські моряки уразили групу окупантів і склад забезпечення ворога
Ціни ростуть в геометричній прогресії: як міграція зерна змінила життя міст на Дунаї
Контрнаступ на морі: чому так важко посадити корупціонерів 
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: