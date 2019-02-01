Слідчі РФ допитали 4 українських моряків - адвокат
Російські слідчі упродовж двох днів, 30 і 31 січня, допитали українських моряків, військовополонених Андрія Ейдера, Андрія Артеменка, Василя Сороку і Сергія Чулібу.
Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.
"У ході слідчих дій військовополонені відповіли на запитання слідчих у рамках статті 17-ї третьої Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року "Про поводження з військовополоненими". Поранені військовополонені додатково відповіли на запитання адвокатів щодо стану здоров'я.
Крім того, щодо поранених військовополонених адвокатами були заявлені клопотання про госпіталізацію в Україні або нейтральній країні (відповідно до положень Конвенції), і проведенні медичного обстеження в лікувальних установах поза системою Федеральної служби виконання покарань", - зазначив адвокат.
Він додав, що відносно решти військовополонених українських моряків слідчі дії будуть проводитися на наступному тижні.
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Нагадуємо:
- 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопилидва малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.
- Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів". Згодом з Сімферополя їх відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.
- Усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.
- На думку адвоката Іллі Новікова, суд у справі військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік.
- 12 січня у Федеральній службі виконання покарань заявили, що найближчими днями поранені під час атаки російських прикордонників українські моряки будуть виписані з лікарні СІЗО і поміщені до загальних камер.
- Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці - до 24 та 26 квітня - "арешт" всім 24 військовополоненим українським морякам. Захисники моряків оскаржили це рішення суду.
- 25 січня ФСБ РФ повідомила адвокатів поранених моряків та представника СБУ, що вони направили в управління ФСВП РФ документ про переведення їх з медчастини СІЗО "Матросская тишина" у СІЗО "Лефортово".
- 27 січня російська активістка Вікторія Івлєва повідомила, що у Москві трьох військовополонених українських моряків - Андрія Ейдера, Андрія Артеменка та Василя Сороку - перевели з медчастини у "Матросской тишине" до СІЗО Лефортово.
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