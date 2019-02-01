Слідчі РФ допитали 4 українських моряків - адвокат

Російські слідчі упродовж двох днів, 30 і 31 січня, допитали українських моряків, військовополонених Андрія Ейдера, Андрія Артеменка, Василя Сороку і Сергія Чулібу.

Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

"У ході слідчих дій військовополонені відповіли на запитання слідчих у рамках статті 17-ї третьої Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року "Про поводження з військовополоненими". Поранені військовополонені додатково відповіли на запитання адвокатів щодо стану здоров'я.

Крім того, щодо поранених військовополонених адвокатами були заявлені клопотання про госпіталізацію в Україні або нейтральній країні (відповідно до положень Конвенції), і проведенні медичного обстеження в лікувальних установах поза системою Федеральної служби виконання покарань", - зазначив адвокат.

Він додав, що відносно решти військовополонених українських моряків слідчі дії будуть проводитися на наступному тижні.

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