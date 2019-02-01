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В РФ хочуть вимагати від Ради Європи повернення старих внесків

П'ятниця, 1 лютого 2019, 21:32

Голова Держдуми В'ячеслав Володін запропонував, щоб Рада Європи повернула Росії внески, які Москва платила під час неучасті російської делегації у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це Володін сказав в ефірі телеканалу "Росія 24" в п'ятницю, інформує російське агентство "Интерфакс".

"Це близько 10 мільярдів рублів, сума велика. І нам вона, звичайно, потрібна, країні потрібна на вирішення питань, які стоять перед громадянами. Ми хочемо почати переговори, щоб нас почули, і окреслити цю тему", - сказав Володін.

Володін заявив, що Москва досі не ставила питання про повернення внеску через "порядності".

Відповідаючи на питання, які є механізми, щоб повернути ці гроші, Володін сказав: "Діалог ведемо. І, сподіваюся, що найближчі переговори, які відбудуться (а ми їх не припиняємо), будуть включати обговорення цієї теми".

Зауважимо, Внески до Ради Європи жодним чином не залежать від участі держави у роботі ПАРЄ. Фінансування асамблеї вимагає мінімуму грошей з бюджету РЄ. Також відомо, що процедури повернення сплачених членами Ради Європи внесків станом на сьогодні не існує.

Російську делегацію позбавили права голосу в ПАРЄ в квітні 2014 року через події на сході України і анексію Криму.

Росія з 2017 року не платить внески, які складають 7% бюджету Ради Європи. Москва поставила ультиматум, що відновить виплати, коли права її делегації у ПАРЄ будуть повністю відновлені.

Якщо ситуація не зміниться, за статутом Ради Європи РФ перетворюється на злісного неплатника і має стикнутися з новими обмеженнями чи то у ПАРЄ, чи в Комітеті міністрів. Зокрема, РФ можуть позбавити права голосу у Комітеті міністрів.

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Європейська правда

Теми: РосіяЄСгроші
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