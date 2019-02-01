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В ООС заявили, що викрили контрафакт на мільйон доларів

П'ятниця, 1 лютого 2019, 22:08
В ООС заявили, що викрили контрафакт на мільйон доларів

Правоохоронці Об’єднаних сил виявили контрафактну продукцію на суму понад 28 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Упродовж листопада 2018-січня 2019 років за процесуального керівництва військової прокуратури Об’єднаних сил, Держприкордонслужби спільно зі слідчими ГУНП в Донецькій області "викрито злочинну схему протиправного виготовлення та подальшої реалізації на території різних областей України та переміщення за сприяння на даний час не встановлених осіб через лінію розмежування фальсифікованих алкогольних виробів".

1 лютого під час обшуків складів у Бахмуті в Краматорську виявили приладдя по розливу та упакуванню фальсифікованих алкогольних виробів, 1347 театрапаків ємкістю по 10 л кожен (13470 л) сам фальсифікований алкоголь, понад 20,5 тон етилового спирту та більше 20 тисяч марок акцизного податку України, та інше приладдя для виготовлення алкоголю.

Загальна сума вилученого обладнання та товарно-матеріальних цінностей складає близько одного мільйона доларів.

"На даний час проводяться слідчі (оперативні) заходи з метою встановлення всіх причетних осіб, в т.ч. військовослужбовців ЗСУ та правоохоронних органів, які мають відношення до вищевказаної злочинної схеми та здійснювали її "кришування", - зазначають в ООС.

Після цього особам повідомлять про підозру та оберуть запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасконтрабанда
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