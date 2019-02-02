Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат відвідав Кольченка в російській колонії - має нездоровий вигляд

Субота, 2 лютого 2019, 07:06

Український в’язень Кремля Олександр Кольченко не має скарг до умов свого тримання в колонії в місті Копейську Челябінської області, але має нездоровий вигляд.

Про це посилаючись на адвоката Уральської правозахисної групи, який відвідав Кольченка 29 січня, повідомила правозахисниця Тетяна Щур.

"Не сподобався він мені. Блідий якийсь, худенький зовсім і замкнутий. Напружений. Посміхатися перестав", – передає правозахисниця слова адвоката.

Щур нагадує, що 25 грудня 2018 року, адвокат і Кольченко вже зустрічалися.

"Тоді теж все було нормально, ніяких змін з часу попередньої зустрічі: відвідує спортивний зал, бібліотеку, отримує дієтхарчування у вигляді ложки сиру, шматочка масла і яйця пару разів на тиждень", – вказує правозахисниця.

Вона нагадала, що після тодішнього відвідування через два дні Кольченка помістили в ШІЗО (штрафний ізолятор – ред.) до 6 січня.

"За що? "За самовільне пересування поза локальною ділянкою". Але так "пересуваються" по колонії всі і завжди. І тільки перед особливими днями особливих засуджених виокремлюють і карають. Причому, коли і де це було, хто написав рапорт, засуджений, як правило, не пам’ятає або не знає. Так саме сталося з Сашком і перед Новим роком. Саме так "за пересування" в спортзал, бібліотеку, їдальню", – зазначила Щур.

Правозахисниця додала, що Кольченко не отримує книги, які висилають йому друзі, бо адміністрація колонії, нічого не пояснюючи відсилає їх назад.

Нагадуємо:

  • Європейський суд з прав людини повернув пріоритетний порядок розгляду справі українських політв'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка.
  • Окупанти затримали українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка в Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
  • Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
  • Усього в Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: