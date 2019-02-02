Адвокат відвідав Кольченка в російській колонії - має нездоровий вигляд

Український в’язень Кремля Олександр Кольченко не має скарг до умов свого тримання в колонії в місті Копейську Челябінської області, але має нездоровий вигляд.

Про це посилаючись на адвоката Уральської правозахисної групи, який відвідав Кольченка 29 січня, повідомила правозахисниця Тетяна Щур.

"Не сподобався він мені. Блідий якийсь, худенький зовсім і замкнутий. Напружений. Посміхатися перестав", – передає правозахисниця слова адвоката.

Щур нагадує, що 25 грудня 2018 року, адвокат і Кольченко вже зустрічалися.

"Тоді теж все було нормально, ніяких змін з часу попередньої зустрічі: відвідує спортивний зал, бібліотеку, отримує дієтхарчування у вигляді ложки сиру, шматочка масла і яйця пару разів на тиждень", – вказує правозахисниця.

Вона нагадала, що після тодішнього відвідування через два дні Кольченка помістили в ШІЗО (штрафний ізолятор – ред.) до 6 січня.

"За що? "За самовільне пересування поза локальною ділянкою". Але так "пересуваються" по колонії всі і завжди. І тільки перед особливими днями особливих засуджених виокремлюють і карають. Причому, коли і де це було, хто написав рапорт, засуджений, як правило, не пам’ятає або не знає. Так саме сталося з Сашком і перед Новим роком. Саме так "за пересування" в спортзал, бібліотеку, їдальню", – зазначила Щур.

Правозахисниця додала, що Кольченко не отримує книги, які висилають йому друзі, бо адміністрація колонії, нічого не пояснюючи відсилає їх назад.

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