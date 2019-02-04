Тимошенко про другий тур виборів: Заруба буде сильною

Лідер партії "Батьківщина", кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що у другому турі президентських виборів зможе перемогти Петра Порошенка і Володимира Зеленського та інших кандидатів.

Про це вона сказала в понеділок, 4 лютого, на зустрічі з представниками бізнесу в рамках Європейської бізнес асоціації, передає "НВ".

Зазначається, що відповідаючи на питання, кого б вона вважала за краще в якості суперника у другому турі президентських виборів, Порошенка чи Зеленського, Тимошенко сказала, що переможе будь-кого з них.

"Заруба, вибачте за недипломатичне слово, буде сильною. Ми зможемо покласти на лопатки будь-якого кандидата. Нас влаштовує другий тур в будь-якому, підкреслюю, в будь-якому форматі", - запевнила вона.

При цьому кандидат в президенти додала, що другого туру голосування їй "не хотілося б".

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