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Тимошенко про другий тур виборів: Заруба буде сильною

Понеділок, 4 лютого 2019, 15:26

Лідер партії "Батьківщина", кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що у другому турі президентських виборів зможе перемогти Петра Порошенка і Володимира Зеленського та інших кандидатів.

Про це вона сказала в понеділок, 4 лютого, на зустрічі з представниками бізнесу в рамках Європейської бізнес асоціації, передає "НВ".

Зазначається, що відповідаючи на питання, кого б вона вважала за краще в якості суперника у другому турі президентських виборів, Порошенка чи Зеленського, Тимошенко сказала, що переможе будь-кого з них.

"Заруба, вибачте за недипломатичне слово, буде сильною. Ми зможемо покласти на лопатки будь-якого кандидата. Нас влаштовує другий тур в будь-якому, підкреслюю, в будь-якому форматі", - запевнила вона.

При цьому кандидат в президенти додала, що другого туру голосування їй "не хотілося б".

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Нагадаємо:

  • Згідно з останнім опитуванням лідерами президентського рейтингу є шоумен Володимир Зеленський, якого готові підтримати 21,9% тих, хто визначився з вибором та готовий взяти участь у голосуванні, і Юлія Тимошенко, яку підтримують 19,2% виборців.   
  • Чергові вибори президента відбудуться 31 березня.
  • Станом на 4 лютого, кандидатами у президенти вже зареєстровано 28 осіб: Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Віталій Скоцик, Анатолій Гриценко, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насиров, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Юлія Тимошенко, Олександр Мороз, Дмитро Добродомов, Аркадій Корнацький, Ілля Ківа, Руслан Кошулинський, Олександр Данилюк, Володимир Зеленський, Сергій Тарута, Інна Богословська та Ігор Смешко, Микола Габер та Юрій Дерев'янко.

"Українська правда" у Threads

Теми: Тимошенковибори президента 2019
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