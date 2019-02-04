Тимошенко о втором туре выборов: Заруба будет сильной
Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что во втором туре президентских выборов сможет победить Петра Порошенко, Владимира Зеленского и других кандидатов.
Об этом она сказала в понедельник, 4 февраля, на встрече с представителями бизнеса, передает "НВ".
Отмечается, что отвечая на вопрос, кого бы она предпочла в качестве соперника во втором туре президентских выборов, Порошенко или Зеленского, Тимошенко сказала, что победит любого из них.
"Заруба, извините за недипломатичное слово, будет сильной. Мы сможем положить на лопатки любого кандидата. Нас устраивает второй тур в любом, подчеркиваю, в любом формате", - заверила она.
При этом кандидат в президенты добавила, что второго тура голосования ей "не хотелось бы".
Читайте также: Сверхновая Она. Какой Тимошенко идет на выборы
Он и Она. Почему Порошенко и Тимошенко мечтают об общем втором туре
Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты
Напомним:
- Согласно последнему опросу лидерами президентского рейтинга является шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, и Юлия Тимошенко, которую поддерживают 19,2% избирателей.
- Очередные выборы президента состоятся 31 марта.
- По состоянию на 1 февраля, кандидатами в президенты уже зарегистрированы 28 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, Инна Богословская и Игорь Смешко, Николай Габер и Юрий Деревянко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua