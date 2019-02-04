Тимошенко о втором туре выборов: Заруба будет сильной

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что во втором туре президентских выборов сможет победить Петра Порошенко, Владимира Зеленского и других кандидатов.

Об этом она сказала в понедельник, 4 февраля, на встрече с представителями бизнеса, передает "НВ".

Отмечается, что отвечая на вопрос, кого бы она предпочла в качестве соперника во втором туре президентских выборов, Порошенко или Зеленского, Тимошенко сказала, что победит любого из них.

"Заруба, извините за недипломатичное слово, будет сильной. Мы сможем положить на лопатки любого кандидата. Нас устраивает второй тур в любом, подчеркиваю, в любом формате", - заверила она.

При этом кандидат в президенты добавила, что второго тура голосования ей "не хотелось бы".

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