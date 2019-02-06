Вихід з ДРСМД: Трамп попередив РФ і Китай, що США переможуть в гонці озброєнь

Президент США Дональд Трамп заявив, що США переможуть в гонці озброєнь, якщо РФ і Китай відмовляться від укладення нового договору про ракети середньої і меншої дальності (РСМД).

Про це він заявив в щорічному зверненні до Конгресу "Про становище в країні".

"У нас дійсно немає вибору", - сказав Трамп про рішення вийти з Договору про РСМД.

"Можливо, ми зможемо домовитися про іншу угоду, додавши Китай і інші країни, або, можливо, ми не зможемо - в цьому випадку ми значно перевершимо і випередимо всіх інших", - заявив він.

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