Вихід з ДРСМД: Трамп попередив РФ і Китай, що США переможуть в гонці озброєнь

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Середа, 6 лютого 2019, 06:39

Президент США Дональд Трамп заявив, що США переможуть в гонці озброєнь, якщо РФ і Китай відмовляться від укладення нового договору про ракети середньої і меншої дальності (РСМД).

Про це він заявив в щорічному зверненні до Конгресу "Про становище в країні".

"У нас дійсно немає вибору", - сказав Трамп про рішення вийти з Договору про РСМД.

"Можливо, ми зможемо домовитися про іншу угоду, додавши Китай і інші країни, або, можливо, ми не зможемо - в цьому випадку ми значно перевершимо і випередимо всіх інших", - заявив він.

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Нагадаємо:

  • США вимагають, щоб Росія знищила усі ракети, які порушують Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД), а також пускові установки і пов'язані з ними обладнання.
  • У грудні США дали РФ 60 днів на повернення до виконання договору ДРСМД. Після закінчення цього терміну США призупинять свої зобов'язання за Договором. 
  • 1 лютого Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.
  • Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.
  • Президент РФ Володимир Путін пообіцяв США "дзеркальну відповідь".
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани розробки нових типів ракетних систем у найближчі два роки.

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Теми: ядерна зброя США Росія Китай Трамп


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