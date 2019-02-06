Вихід з ДРСМД: Трамп попередив РФ і Китай, що США переможуть в гонці озброєнь
Президент США Дональд Трамп заявив, що США переможуть в гонці озброєнь, якщо РФ і Китай відмовляться від укладення нового договору про ракети середньої і меншої дальності (РСМД).
Про це він заявив в щорічному зверненні до Конгресу "Про становище в країні".
"У нас дійсно немає вибору", - сказав Трамп про рішення вийти з Договору про РСМД.
"Можливо, ми зможемо домовитися про іншу угоду, додавши Китай і інші країни, або, можливо, ми не зможемо - в цьому випадку ми значно перевершимо і випередимо всіх інших", - заявив він.
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Нагадаємо:
- США вимагають, щоб Росія знищила усі ракети, які порушують Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності (ДРСМД), а також пускові установки і пов'язані з ними обладнання.
- У грудні США дали РФ 60 днів на повернення до виконання договору ДРСМД. Після закінчення цього терміну США призупинять свої зобов'язання за Договором.
- 1 лютого Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості.
- Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.
- Президент РФ Володимир Путін пообіцяв США "дзеркальну відповідь".
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани розробки нових типів ракетних систем у найближчі два роки.
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