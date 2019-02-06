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Новини дня: Януковича кинули "як лоха", кандидат Юрій Тимошенко, прослушка у Гриценка

Середа, 6 лютого 2019, 20:26

Віктор Янукович провів прес-конференцію у Москві, Центральна виборча комісія зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти, голова виборчого штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак заявив, що у штабі цього кандидата знайшли пристрої для прослуховування — новини, які були актуальні 6 лютого.

Про Януковича

Екс-президент Віктор Янукович зустрівся з журналістами у Москві, а ми зібрали головні тези та цитати з його виступу:

"Мене обманули? Зрадили? Чи кинули, як лоха?", — Янукович каже, що не вірив, що підписанти угоди 2014-го про врегулювання кризи в Україні "себе дискредитують".

Екс-президент вважає, що рішення про його ув'язнення на 13 років, "не має нічого спільного з законом".

"Політикам, державі та президенту було категорично недопустимо втручатися у церковні питання. Ці люди взяли на себе великий гріх", — так Віктор Федорович прокоментував створення Православної церкви України.

"Порошенко — брехун. І без фальсифікацій на виборах не переможе".

Також Янукович розповів, як вода ледь не вбила у ньому тенісиста: "Рано вранці була злива, і водичка залетіла на корт. Під час тренування я дуже серйозно послизнувся і впав на дерев'яні лавочки".

Про вибори

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами у президенти Андрія Новака, Василя Журавльова та Юрія Тимошенка. Прізвище і ініціали останнього повністю збігаються із ПІБ Юлії Тимошенко.

Таким чином, наразі зареєстровано 37 кандидатів на посаду глави держави.

38-м кандидатом не може стати Петро Симоненко. Шостий апеляційний адміністративний суд 6 лютого відмовив йому у задоволенні позову до Центральної виборчої комісії через відмову в реєстрації його кандидатом у президенти.

Про інші важливі новини

Позафракційний нардеп, голова виборчого штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак заявив, що у штабі цього кандидата знайшли пристрої для прослуховування.

А нардеп від БПП і дружина генпрокурора Ірина Луценко подала позов проти Гриценка про захист честі та гідності родини.

Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.

Уляна Супрун, повноваження якої як виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я призупинив Окружний адмінсуд Києва, перервала відрядження у США, щоб розібратися у ситуації.

Прокурор попросив суд засудити обвинувачених у вчиненні смертельної ДТП у Харкові Олену Зайцеву та Геннадія Дронова до 10 років в'язниці з позбавленням водійських прав на 3 роки.

Українська правда
Теми: ЯнуковичТимошенкоГриценковибори президента 2019Симоненко
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