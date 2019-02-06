Новини дня: Януковича кинули "як лоха", кандидат Юрій Тимошенко, прослушка у Гриценка

Віктор Янукович провів прес-конференцію у Москві, Центральна виборча комісія зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти, голова виборчого штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак заявив, що у штабі цього кандидата знайшли пристрої для прослуховування — новини, які були актуальні 6 лютого.

Про Януковича

Екс-президент Віктор Янукович зустрівся з журналістами у Москві, а ми зібрали головні тези та цитати з його виступу:

"Мене обманули? Зрадили? Чи кинули, як лоха?", — Янукович каже, що не вірив, що підписанти угоди 2014-го про врегулювання кризи в Україні "себе дискредитують".

Екс-президент вважає, що рішення про його ув'язнення на 13 років, "не має нічого спільного з законом".

"Політикам, державі та президенту було категорично недопустимо втручатися у церковні питання. Ці люди взяли на себе великий гріх", — так Віктор Федорович прокоментував створення Православної церкви України.

"Порошенко — брехун. І без фальсифікацій на виборах не переможе".

Також Янукович розповів, як вода ледь не вбила у ньому тенісиста: "Рано вранці була злива, і водичка залетіла на корт. Під час тренування я дуже серйозно послизнувся і впав на дерев'яні лавочки".

Про вибори

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами у президенти Андрія Новака, Василя Журавльова та Юрія Тимошенка. Прізвище і ініціали останнього повністю збігаються із ПІБ Юлії Тимошенко.

Таким чином, наразі зареєстровано 37 кандидатів на посаду глави держави.

38-м кандидатом не може стати Петро Симоненко. Шостий апеляційний адміністративний суд 6 лютого відмовив йому у задоволенні позову до Центральної виборчої комісії через відмову в реєстрації його кандидатом у президенти.

Про інші важливі новини

Позафракційний нардеп, голова виборчого штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак заявив, що у штабі цього кандидата знайшли пристрої для прослуховування.

А нардеп від БПП і дружина генпрокурора Ірина Луценко подала позов проти Гриценка про захист честі та гідності родини.

Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.

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