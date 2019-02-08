Кличко пообіцяв звільнити чиновника, який скоїв п'яне ДТП в Києві

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 01:43

Київський міський голова Віталій Кличко дав доручення підготувати документи, необхідні для звільнення заступника голови Голосіївської РДА Юрія Ткаченка, який скоїв ДТП, керуючи автівкою у нетверезому стані.

Про це мер Києва повідомив на своїй сторінці в facebook.

"Вже дав доручення голові Голосіївської райдержадміністрації терміново подати документи, необхідні для звільнення заступника голови РДА Юрія Ткаченка. І зранку я їх підпишу", - йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що йдеться про ДТП, яке сталося на Південному мосту 7 лютого ввечері, коли нетверезий чиновник, в‘їхав в інший автомобіль, травмувавши співробітницю патрульної поліції, яка  в цей час оформляла інше ДТП.

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Теми: Київ ДТП Кличко


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