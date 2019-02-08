Кличко пообещал уволить чиновника, который совершил пьяное ДТП в Киеве

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Пятница, 8 февраля 2019, 01:43

Мэр Киева Виталий Кличко распорядился подготовить документы, необходимые для увольнения заместителя председателя Голосеевской РГА Юрия Ткаченко, который совершил ДТП, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом мэр Киева сообщил на своей странице в facebook.

"Уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко. И утром я их подпишу", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что речь идет о ДТП, которое произошло на Южном мосту 7 февраля вечером, когда нетрезвый чиновник въехал в другой автомобиль, травмировав сотрудницу патрульной полиции, которая в это время оформляла другое ДТП.

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Темы: Киев ДТП Кличко


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