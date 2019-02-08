Путін наказав охороняти Януковича – Кремль

10 1446 переглядів 4a0
П'ятниця, 8 лютого 2019, 12:00

Засуджений за державну зраду екс-президент України Віктор Янукович користується в Росії державною охороною за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс-Росія".

Відзначається, що на питання журналістів, чи охороняється в РФ Янукович, Пєсков сказав: "Згідно, за указом президента РФ він охороняється".

"Державна охорона надається за рішенням глави держави", - заявив Пєсков.

21e
280

На питання, чи є указ Путіна про надання Януковичу охорони, Пєсков сказав: "Так, так, він був, коли він (Янукович) в'їхав (в РФ) як глава (українського) держави".

Доповнюється...

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

3ce

powered by lun.ua 109
2 295
Головні новини
Путін наказав охороняти Януковича – Кремль
Стало відомо, коли українці зможуть їздити до Грузії за ID-картками
Тимошенко вимагає, щоб Порошенко зняв з виборів її однофамільця
НАБУ обшукує "Аграрний фонд" через розтрату 240 мільйонів
Усі новини
бренд

Uber доставляє їжу. Скільки це коштує

тест

Чи засвоїли ви поради відстороненого міністра

психологія

9 причин, чому ви можете бісити своїх колег