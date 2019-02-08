Путін наказав охороняти Януковича – Кремль

Засуджений за державну зраду екс-президент України Віктор Янукович користується в Росії державною охороною за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс-Росія".

Відзначається, що на питання журналістів, чи охороняється в РФ Янукович, Пєсков сказав: "Згідно, за указом президента РФ він охороняється".

"Державна охорона надається за рішенням глави держави", - заявив Пєсков.

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На питання, чи є указ Путіна про надання Януковичу охорони, Пєсков сказав: "Так, так, він був, коли він (Янукович) в'їхав (в РФ) як глава (українського) держави".

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