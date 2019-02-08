Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін наказав охороняти Януковича – Кремль

П'ятниця, 8 лютого 2019, 11:00
Путін наказав охороняти Януковича – Кремль

Засуджений за державну зраду екс-президент України Віктор Янукович користується в Росії державною охороною за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс-Росія".

Відзначається, що на питання журналістів, чи охороняється в РФ Янукович, Пєсков сказав: "Згідно з указом президента РФ він охороняється".

"Державна охорона надається за рішенням глави держави", - заявив Пєсков.

На питання, чи є указ Путіна про надання Януковичу охорони, Пєсков сказав: "Так, так, він був, коли він (Янукович) в'їхав (в РФ) як глава (українського) держави".

Пєсков не сказав, яка саме структура охороняє Януковича.

"Цього я вам точно сказати не можу. Цього я не знаю, але він охороняється, у нього є державна охорона", - зазначив Пєсков.

Щодо юридичного статусу Януковича Пєсков сказав, що він "в'їхав в РФ як діючий президент і глава держави Україна, після того, як в цій країні відбулося силове захоплення влади".

За словами Пєскова, Янукович в'їхав у Росію в якості президента, проте зараз він не є президентом України, і у нього "немає ніякого особливого або спеціального статусу" на території РФ.

Раніше Пєсков заявив, що у Росії немає жодних претензій до Януковича, який вже майже 5 років переховується в РФ від українського правосуддя.

Однак прес-секретар російського президента обіцяв дізнатися про статус, з яким Янукович перебуває на території Росії.

Нагадаємо:

  • Віктор Янукович утік до Росії в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності у Києві.
  • 22 лютого 2014 року Верховна Рада вирішила, що Янукович самоусунувся від виконання повноважень президента – і призначила виконувачем обов'язків президента Олександра Турчинова, а на позачергових виборах президентом обрали Петра Порошенка
  • 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі у справі про державну зраду.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяЯнуковичдержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Путін
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
Усі новини...
Реклама: