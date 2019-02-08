Ситник пояснив, чому збагачення Порошенка не справа НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник нагадує, що НАБУ не має компетенції розслідувати можливе незаконне збагачення чинного президента.

Про це він сказав 8 лютого під час звітування про діяльність відомства за друге півріччя 2018 року, відповідаючи на запитання журналістів.

Зокрема на ремарку, чи може зацікавити НАБУ той факт, що за роки президентства Петро Порошенко "збагатився в рази"

"Будь-яке незаконне збагачення, якщо воно входить до компетенції НАБУ, завжди цікаве. Але я просто нагадаю, що діючий президент не є суб’єктом, що підслідний Антикорупційному бюро", – сказав Ситник.

"Не додавайте своїм питанням політичної гостроти", – зазначив він.

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