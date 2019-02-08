Ситник пояснив, чому збагачення Порошенка не справа НАБУ

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 14:07

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник нагадує, що НАБУ не має компетенції розслідувати можливе незаконне збагачення чинного президента.

Про це він сказав 8 лютого під час звітування про діяльність відомства за друге півріччя 2018 року, відповідаючи на запитання журналістів.

Зокрема на ремарку, чи може зацікавити НАБУ той факт, що за роки президентства Петро Порошенко "збагатився в рази"

"Будь-яке незаконне збагачення, якщо воно входить до компетенції НАБУ, завжди цікаве. Але я просто нагадаю, що діючий президент не є суб’єктом, що підслідний Антикорупційному бюро", – сказав Ситник.

"Не додавайте своїм питанням політичної гостроти", – зазначив він.

Нагадаємо:

  • У 2018 році доходи президента зросли майже у 8 разів: За неповний 2018 рік Порошенко задекларував майже 124 мільйони гривень прибутку.
  • Водночас радник юридичної фірми, яка представляє інтереси президента Петра Порошенка заявив, що ЗМІ завищили суму прибутку, який вказав президент у змінах майнового стану в 2018 році.

Валентина Романенко, УП

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Теми: Порошенко НАБУ


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