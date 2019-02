Трамп оголосив дату і місце другого саміту з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що другий саміт з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 27-28 лютого у Ханої (В'єтнам).

Про це він написав у Twitter.

"Мої представники щойно покинули Північну Корею після дуже продуктивної зустрічі, вони узгодили час і дату другого саміту з Кім Чен Ином. Саміт пройде в Ханої, В'єтнам, 27-28 лютого. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з лідером КНДР і просування справи миру!", - підкреслив глава Білого дому.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!