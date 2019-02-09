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Трамп оголосив дату і місце другого саміту з Кім Чен Ином

Субота, 9 лютого 2019, 01:36
Трамп оголосив дату і місце другого саміту з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що другий саміт з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 27-28 лютого у Ханої (В'єтнам).

Про це він написав у Twitter.

"Мої представники щойно покинули Північну Корею після дуже продуктивної зустрічі, вони узгодили час і дату другого саміту з Кім Чен Ином. Саміт пройде в Ханої, В'єтнам, 27-28 лютого. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з лідером КНДР і просування справи миру!", - підкреслив глава Білого дому.

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Нагадаємо:

  • Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав розпочати підготовку до другого саміту з президентом США Дональдом Трампом.
  • Щодо переговорів Трампа та Кім Чен Ина експерти вказують на фундаментальні питання: які кроки з денуклеаризації слід вжити КНДР для того і що натомість має запропонувати Трамп, щоб Кім Чен Ин вжив цих заходів.

Українська правда
Теми: ТрампСШАКНДР
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