Трамп оголосив дату і місце другого саміту з Кім Чен Ином

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Субота, 9 лютого 2019, 02:36

Президент США Дональд Трамп заявив, що другий саміт з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 27-28 лютого у Ханої (В'єтнам).

Про це він написав у Twitter.

"Мої представники щойно покинули Північну Корею після дуже продуктивної зустрічі, вони узгодили час і дату другого саміту з Кім Чен Ином. Саміт пройде в Ханої, В'єтнам, 27-28 лютого. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з лідером КНДР і просування справи миру!", - підкреслив глава Білого дому.

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Нагадаємо:

  • Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав розпочати підготовку до другого саміту з президентом США Дональдом Трампом.
  • Щодо переговорів Трампа та Кім Чен Ина експерти вказують на фундаментальні питання: які кроки з денуклеаризації слід вжити КНДР для того і що натомість має запропонувати Трамп, щоб Кім Чен Ин вжив цих заходів.

Українська правда

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Теми: Трамп США КНДР


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