Трамп оголосив дату і місце другого саміту з Кім Чен Ином
Президент США Дональд Трамп заявив, що другий саміт з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 27-28 лютого у Ханої (В'єтнам).
Про це він написав у Twitter.
"Мої представники щойно покинули Північну Корею після дуже продуктивної зустрічі, вони узгодили час і дату другого саміту з Кім Чен Ином. Саміт пройде в Ханої, В'єтнам, 27-28 лютого. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з лідером КНДР і просування справи миру!", - підкреслив глава Білого дому.
My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2019 г.
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Нагадаємо:
- Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав розпочати підготовку до другого саміту з президентом США Дональдом Трампом.
- Щодо переговорів Трампа та Кім Чен Ина експерти вказують на фундаментальні питання: які кроки з денуклеаризації слід вжити КНДР для того і що натомість має запропонувати Трамп, щоб Кім Чен Ин вжив цих заходів.
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