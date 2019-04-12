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У Порошенка на 80% впевнені, що дебатів не буде

П'ятниця, 12 квітня 2019, 18:31

У команді чинного президента Петра Порошенка на 80% впевнені, що дебати перед другим туром президентських виборів не відбудуться, бо опонент Порошенка Володимир Зеленський їх уникає.

Про це заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв в ефірі "112 Україна".

"Я вважаю відсотків на 80%, що дебати не відбудуться, бо один із кандидатів дебати уникає", - сказав Медведєв.

Медведєв також прокоментував телефонну розмову Зеленського і Порошенка в ефірі "1+1".

"Я думав, що Зеленський більш вихований, ніж це було продемонстровано вчора", - сказав він і додав, що вчинок Зеленського (кандидат кинув слухавку) був проявом неповаги не тільки до Порошенка, а й до виборців.

Медведєв вважає, що позиція Зеленського щодо зовнішньої і внутрішньої політики невідома, а замість кандидата говорять представники його штабу та члени команди.

Він додав, що кандидат не готовий управляти країною, тому що немає досвіду та відповідної освіти.

"Штаб Зеленського боїться, що як тільки він почне говорити по суті питань, як тільки він почне формулювати свою позицію, то стане очевидно, що він не готовий бути президентом", - додав він.

Водночас команда Зеленського опублікувала запрошення на дебати на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19.00.

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Нагадаємо:

  • 11 квітня в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
  • Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
  • НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
  • 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
  • 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Аласанія відповів, що телеміст можливий лише після години дебатів. 

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗеленськийдебативибори президента 2019
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