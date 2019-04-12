У команді чинного президента Петра Порошенка на 80% впевнені, що дебати перед другим туром президентських виборів не відбудуться, бо опонент Порошенка Володимир Зеленський їх уникає.

Про це заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв в ефірі "112 Україна".

"Я вважаю відсотків на 80%, що дебати не відбудуться, бо один із кандидатів дебати уникає", - сказав Медведєв.

Медведєв також прокоментував телефонну розмову Зеленського і Порошенка в ефірі "1+1".

"Я думав, що Зеленський більш вихований, ніж це було продемонстровано вчора", - сказав він і додав, що вчинок Зеленського (кандидат кинув слухавку) був проявом неповаги не тільки до Порошенка, а й до виборців.

Медведєв вважає, що позиція Зеленського щодо зовнішньої і внутрішньої політики невідома, а замість кандидата говорять представники його штабу та члени команди.

Він додав, що кандидат не готовий управляти країною, тому що немає досвіду та відповідної освіти.

"Штаб Зеленського боїться, що як тільки він почне говорити по суті питань, як тільки він почне формулювати свою позицію, то стане очевидно, що він не готовий бути президентом", - додав він.

Водночас команда Зеленського опублікувала запрошення на дебати на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19.00.

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