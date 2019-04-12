У Порошенко на 80% уверены, что дебатов не будет

В команде действующего президента Петра Порошенко на 80% уверены, что дебаты перед вторым туром президентских выборов не состоятся, потому что оппонент Порошенко Владимир Зеленский их избегает.

Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев в эфире "112 Украина".

"Я считаю процентов на 80%, что дебаты не состоятся, потому что один из кандидатов дебаты избегает", - сказал Медведев.

Медведев также прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Порошенко в эфире "1+1".

"Я думал, что Зеленский более воспитан, чем это было продемонстрировано вчера", - сказал он и добавил, что поступок Зеленского (кандидат бросил трубку) был проявлением неуважения не только к Порошенко, но и к избирателям.

Медведев считает, что позиция Зеленского по внешней и внутренней политики неизвестна, а вместо кандидата говорят представители его штаба и члены команды.

Он добавил, что кандидат не готов управлять страной, потому что у него нет опыта и соответствующего образования.

"Штаб Зеленского боится, что как только он начнет говорить по существу вопросов, как только он начнет формулировать свою позицию, то станет очевидно, что он не готов быть президентом", - добавил он.

В то же время команда Зеленского опубликовала приглашение на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19.00.

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Напомним: