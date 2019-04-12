У Порошенко на 80% уверены, что дебатов не будет
В команде действующего президента Петра Порошенко на 80% уверены, что дебаты перед вторым туром президентских выборов не состоятся, потому что оппонент Порошенко Владимир Зеленский их избегает.
Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев в эфире "112 Украина".
"Я считаю процентов на 80%, что дебаты не состоятся, потому что один из кандидатов дебаты избегает", - сказал Медведев.
Медведев также прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Порошенко в эфире "1+1".
"Я думал, что Зеленский более воспитан, чем это было продемонстрировано вчера", - сказал он и добавил, что поступок Зеленского (кандидат бросил трубку) был проявлением неуважения не только к Порошенко, но и к избирателям.
Медведев считает, что позиция Зеленского по внешней и внутренней политики неизвестна, а вместо кандидата говорят представители его штаба и члены команды.
Он добавил, что кандидат не готов управлять страной, потому что у него нет опыта и соответствующего образования.
"Штаб Зеленского боится, что как только он начнет говорить по существу вопросов, как только он начнет формулировать свою позицию, то станет очевидно, что он не готов быть президентом", - добавил он.
В то же время команда Зеленского опубликовала приглашение на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19.00.
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Напомним:
- 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.
- Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
- Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
- НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
- 10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
- 11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже Аласания ответил, что телемост возможен только после часа дебатов.
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