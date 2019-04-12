ЦВК визначила черговість виступів Порошенка і Зеленського на "Суспільному"

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П'ятниця, 12 квітня 2019, 20:18

Центральна виборча комісія визначила черговість надання ефірного часу кандидатам у президенти Володимиру Зеленському та Петру Порошенку на каналі Суспільного телебачення та Суспільного радіо НСТУ для проведення передвиборної агітації.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Ефірний час кандидатам на пост президента України на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення надано 18 квітня 2019 року в такій черговості: Зеленському В.О. – з 20.00 до 20.30, Порошенку П.О. – з 20.51 до 21.21", - йдеться у повідомленні.

А на Суспільному радіо – 17 квітня 2019 року: Зеленському – з 19.00 до 19.30,  Порошенку  – з 20.00 до 20.30.

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Нагадаємо:

  • 11 квітня в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
  • Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
  • НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
  • 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
  • 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Аласанія відповів, що телеміст можливий лише після години дебатів. 

Українська правда

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Теми: ЦВК дебати вибори президента 2019 Порошенко Зеленський


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