ЦВК визначила черговість виступів Порошенка і Зеленського на "Суспільному"
Центральна виборча комісія визначила черговість надання ефірного часу кандидатам у президенти Володимиру Зеленському та Петру Порошенку на каналі Суспільного телебачення та Суспільного радіо НСТУ для проведення передвиборної агітації.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
"Ефірний час кандидатам на пост президента України на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення надано 18 квітня 2019 року в такій черговості: Зеленському В.О. – з 20.00 до 20.30, Порошенку П.О. – з 20.51 до 21.21", - йдеться у повідомленні.
А на Суспільному радіо – 17 квітня 2019 року: Зеленському – з 19.00 до 19.30, Порошенку – з 20.00 до 20.30.
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Нагадаємо:
- 11 квітня в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
- Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
- Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
- НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
- 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
- 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Аласанія відповів, що телеміст можливий лише після години дебатів.
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