ЦВК визначила черговість виступів Порошенка і Зеленського на "Суспільному"

Центральна виборча комісія визначила черговість надання ефірного часу кандидатам у президенти Володимиру Зеленському та Петру Порошенку на каналі Суспільного телебачення та Суспільного радіо НСТУ для проведення передвиборної агітації.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Ефірний час кандидатам на пост президента України на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення надано 18 квітня 2019 року в такій черговості: Зеленському В.О. – з 20.00 до 20.30, Порошенку П.О. – з 20.51 до 21.21", - йдеться у повідомленні.

А на Суспільному радіо – 17 квітня 2019 року: Зеленському – з 19.00 до 19.30, Порошенку – з 20.00 до 20.30.

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