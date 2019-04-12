ЦИК определила очередность выступлений Порошенко и Зеленского на "Суспильном"

Центральная избирательная комиссия определила очередность предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко на канале Общественного телевидения и Общественного радио НОТУ для проведения предвыборной агитации.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Эфирное время кандидатам на пост президента Украины на общественно-политической общенациональном канале Общественного телевидения предоставлено 18 апреля 2019 года в следующей очередности: Зеленскому В.А. - с 20.00 до 20.30, Порошенко П.А. - с 20.51 до 21.21", - говорится в сообщении.

А на Общественном радио - 17 апреля 2019: Зеленскому - с 19.00 до 19.30, Порошенко - с 20.00 до 20.30.

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Напомним: