ЦИК определила очередность выступлений Порошенко и Зеленского на "Суспильном"

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Пятница, 12 апреля 2019, 20:18

Центральная избирательная комиссия определила очередность предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко на канале Общественного телевидения и Общественного радио НОТУ для проведения предвыборной агитации.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Эфирное время кандидатам на пост президента Украины на общественно-политической общенациональном канале Общественного телевидения предоставлено 18 апреля 2019 года в следующей очередности: Зеленскому В.А. - с 20.00 до 20.30, Порошенко П.А. - с 20.51 до 21.21", - говорится в сообщении.

А на Общественном радио - 17 апреля 2019: Зеленскому - с 19.00 до 19.30, Порошенко - с 20.00 до 20.30.

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Напомним:

  • 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.
  • Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
  • Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
  • НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
  • 10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
  • 11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже Аласания ответил, что телемост возможен только после часа дебатов.

Украинская правда

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Темы: ЦИК дебаты выборы президента 2019 Порошенко Зеленский


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