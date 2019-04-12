Новини 12 квітня: Порошенко та "1+1", Зеленський та Макрон, у РФ хочуть заарештувати Гриценка
Гендиректор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко заявив, що телеканал подасть в суд на Порошенка, Зеленський зустрівся з президентом Франції, у РФ просять суд заарештувати заочно Анатолія Гриценка — новини, які були актуальні 12 квітня.
Про Порошенка у "Право на владу"
Вчора ввечері Петро Порошенко з'явився в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".
Гендиректор групи "1+1 media" олігарха Ігоря Коломойського Олександр Ткаченко заявив, що телеканал подасть в суд на Порошенка "за минулі звинувачення на адресу каналу" та після того, як він "ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави".
Також на програмі виведений з групи прокурорів у провадженні стосовно Сергія Курченка та його ймовірних спільників Костянтин Кулик заявив, що Порошенко, представники його адміністрації, нардепи БПП та керівництво ГПУ втручалися у розслідування цієї справи.
У відповідь на це, Порошенко заявив, що Кулик "отримав наказ" від Коломойського.
Про Зеленського
Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідер Французької Республіки прийняв кандидата в президенти України у своїй резиденції — Єлисейському палаці в Парижі.
Разом із Зеленським у зустрічі взяли участь екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка і керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов.
Пізніше Зеленський заявив, що була "дуже класна, тепла атмосфера", а сама "зустріч була конструктивною".
Про "Слугу народу"
Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до Міністерства внутрішніх справ з вимогою відкрити кримінальну справу на авторів, сценаристів та виконавця головної ролі серіалу "Слуга народу" через епізоди, де розстрілюється парламент і відбувається похорон президента.
Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян заявив, що до правоохоронних органів не надходили заяви від осіб, які б вбачали в епізодах серіалу "Слуга народу" загрози життю або здоров'ю.
Про інші важливі новини
Андрій Богдан, який здійснює юридичний супровід кампанії Зеленського, є особистим адвокатом Ігоря Коломойського.
Слідчий комітет РФ просить суд заарештувати заочно колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка, якого звинувачує в публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Росії.
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