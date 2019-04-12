Новости 12 апреля: Порошенко и "1+1", Зеленский и Макрон, в РФ хотят арестовать Гриценко

Гендиректор группы "1+1 media" Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на Порошенко, Зеленский встретился с президентом Франции, в РФ просят суд арестовать заочно Анатолия Гриценко – новости, которые были актуальны 12 апреля.

О Порошенко и "Право на власть"

Вчера вечером Петр Порошенко появился в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Гендиректор группы "1+1 media" олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко "за прошедшие обвинения в адрес канала" и после того, как он "позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства".

Также на программе выведенный из группы прокуроров в производстве в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников Константин Кулик заявил, что Порошенко, представители его администрации, нардепы БПП и руководство ГПУ вмешивались в расследование этого дела.

В ответ на это Порошенко заявил, что Кулик "получил приказ" от Коломойского обвинять его.

О Зеленском

Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции – Елисейском дворце в Париже

Вместе с Зеленским во встрече приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

Позже Зеленский заявил, что была "очень классная, теплая атмосфера", а сама "встреча была конструктивной".

О "Слуге народа"

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась в Министерство внутренних дел с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала "Слуга народа" за эпизоды, где расстреливается парламент и проходят похороны президента.

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что в правоохранительные органы не поступали заявления от лиц, которые бы видели в эпизодах сериала "Слуга народа" угрозы жизни или здоровью.

О других важных новостях

Андрей Богдан, который осуществляет юридическое сопровождение кампании Зеленского, является личным адвокатом Игоря Коломойского.

Следственный комитет РФ просит суд арестовать заочно бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, которого обвиняет в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России.

Облгазы "Региональной газовой компании" Фирташа продолжают присылать украинцам платежки с доначислением лишних объемов потребленного природного газа.

Жилищно-коммунальные услуги в марте 2019 года вовремя оплатили 75% получателей монетизированных субсидий.