Новости 12 апреля: Порошенко и "1+1", Зеленский и Макрон, в РФ хотят арестовать Гриценко
Гендиректор группы "1+1 media" Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на Порошенко, Зеленский встретился с президентом Франции, в РФ просят суд арестовать заочно Анатолия Гриценко – новости, которые были актуальны 12 апреля.
О Порошенко и "Право на власть"
Вчера вечером Петр Порошенко появился в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".
Гендиректор группы "1+1 media" олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко "за прошедшие обвинения в адрес канала" и после того, как он "позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства".
Также на программе выведенный из группы прокуроров в производстве в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников Константин Кулик заявил, что Порошенко, представители его администрации, нардепы БПП и руководство ГПУ вмешивались в расследование этого дела.
В ответ на это Порошенко заявил, что Кулик "получил приказ" от Коломойского обвинять его.
О Зеленском
Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции – Елисейском дворце в Париже
Вместе с Зеленским во встрече приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.
Позже Зеленский заявил, что была "очень классная, теплая атмосфера", а сама "встреча была конструктивной".
О "Слуге народа"
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась в Министерство внутренних дел с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала "Слуга народа" за эпизоды, где расстреливается парламент и проходят похороны президента.
Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что в правоохранительные органы не поступали заявления от лиц, которые бы видели в эпизодах сериала "Слуга народа" угрозы жизни или здоровью.
О других важных новостях
Андрей Богдан, который осуществляет юридическое сопровождение кампании Зеленского, является личным адвокатом Игоря Коломойского.
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