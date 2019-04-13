Адміністрація "Олімпійського" готова до проведення дебатів 19 квітня
На НСК "Олімпійський" пройшла зустріч представників виборчих штабів кандидата в президенти Володимира Зеленського та чинного президента України Петра Порошенка.
Про це заявив заступник гендиректора комплексу Віктор Анісімов в ефірі "112 Україна".
"Ми дуже раді, що організували зустріч представників кандидатів обох штабів на "Олімпійському", що відбувся плідний діалог. Ми виробили на сьогоднішній день формат заходів, які будуть проходити і будуть проводитися кожним з кандидатів. Формати трохи відрізняються один від одного. Подробиці я розповісти не можу. з одного боку, є певна комерційна таємниця, з іншого боку, це пов'язано з певними заходами безпеки, оскільки заходи будуть проходити за участю глави держави і кандидата на пост президента України", - заявив він.
Анісімов уточнив, що кожен з розроблених під час переговорів форматів має на увазі можливість другого учасника виборчих перегонів взяти участь в заході.
"У будь-якому випадку на сьогоднішній день на всі 100% оптимізовані всі ресурси стадіону, і ми постараємося підготувати заходи на найвищому рівні, розуміючи їх важливість для всього народу України", - зазначив Анісімов.
"На сьогоднішній день на 19 квітня було подано дві заявки від обох кандидатів. Фактично вони призначені на вечір, хоча одна зі сторін пропонувала провести захід 19 квітня вдень, а потім продовжити все це ввечері. Але в даній ситуації це не офіційні дебати, які передбачені законом, це захід, який організовується виборчими штабами в рамках передвиборної агітації ", - уточнив він.
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Нагадаємо:
- 11 квітня в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
- Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
- Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
- НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
- 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
- 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Аласанія відповів, що телеміст можливий лише після години дебатів.