Адміністрація "Олімпійського" готова до проведення дебатів 19 квітня

На НСК "Олімпійський" пройшла зустріч представників виборчих штабів кандидата в президенти Володимира Зеленського та чинного президента України Петра Порошенка.

Про це заявив заступник гендиректора комплексу Віктор Анісімов в ефірі "112 Україна".

"Ми дуже раді, що організували зустріч представників кандидатів обох штабів на "Олімпійському", що відбувся плідний діалог. Ми виробили на сьогоднішній день формат заходів, які будуть проходити і будуть проводитися кожним з кандидатів. Формати трохи відрізняються один від одного. Подробиці я розповісти не можу. з одного боку, є певна комерційна таємниця, з іншого боку, це пов'язано з певними заходами безпеки, оскільки заходи будуть проходити за участю глави держави і кандидата на пост президента України", - заявив він.

Анісімов уточнив, що кожен з розроблених під час переговорів форматів має на увазі можливість другого учасника виборчих перегонів взяти участь в заході.

"У будь-якому випадку на сьогоднішній день на всі 100% оптимізовані всі ресурси стадіону, і ми постараємося підготувати заходи на найвищому рівні, розуміючи їх важливість для всього народу України", - зазначив Анісімов.

"На сьогоднішній день на 19 квітня було подано дві заявки від обох кандидатів. Фактично вони призначені на вечір, хоча одна зі сторін пропонувала провести захід 19 квітня вдень, а потім продовжити все це ввечері. Але в даній ситуації це не офіційні дебати, які передбачені законом, це захід, який організовується виборчими штабами в рамках передвиборної агітації ", - уточнив він.

Читайте також Чи вплинуть дебати Зеленського і Порошенка на результати другого туру президентських виборів

Нагадаємо: