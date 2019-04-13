Администрация "Олимпийского" готова к проведению дебатов 19 апреля
На НСК "Олимпийский" прошла встреча представителей избирательных штабов кандидата в президенты Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
Об этом заявил заместитель гендиректора комплекса Виктор Анисимов в эфире "112 Украина".
"Мы очень рады, что организовали встречу представителей кандидатов обоих штабов на "Олимпийском", что состоялся плодотворный диалог. Мы выработали на сегодняшний день формат мероприятий, которые будут проходить и будут проводиться каждым из кандидатов. Форматы немного отличаются друг от друга. Подробности я рассказать не могу. С одной стороны, есть определенная коммерческая тайна, с другой стороны, это связано с определенными мерами безопасности, так как мероприятия будут проходить при участии главы государства и кандидата на пост президента Украины", - заявил он.
Анисимов уточнил, что каждый из разработанных во время переговоров форматов подразумевает возможность второго участника избирательной гонки принять участие в мероприятии.
"В любом случае на сегодняшний день на все 100% оптимизированы все ресурсы стадиона, и мы постараемся подготовить мероприятия на самом высоком уровне, понимая их важность для всего народа Украины", - отметил Анисимов.
"На сегодняшний день на 19 апреля было подано две заявки от обоих кандидатов. Фактически они назначены на вечер, хотя одна из сторон предлагала провести мероприятие 19 апреля днем, а потом продолжить все это вечером. Но в данной ситуации это не официальные дебаты, которые предусмотрены законом, это мероприятие, которое организовывается избирательными штабами в рамках предвыборной агитации", - уточнил он.
Читайте также: Повлияют ли дебаты Зеленского и Порошенко на результаты второго тура президентских выборов
Напомним:
- 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.
- Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
- Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
- НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
- 10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
- 11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже Аласания ответил, что телемост возможен только после часа дебатов.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua