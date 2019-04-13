Администрация "Олимпийского" готова к проведению дебатов 19 апреля

На НСК "Олимпийский" прошла встреча представителей избирательных штабов кандидата в президенты Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом заявил заместитель гендиректора комплекса Виктор Анисимов в эфире "112 Украина".

"Мы очень рады, что организовали встречу представителей кандидатов обоих штабов на "Олимпийском", что состоялся плодотворный диалог. Мы выработали на сегодняшний день формат мероприятий, которые будут проходить и будут проводиться каждым из кандидатов. Форматы немного отличаются друг от друга. Подробности я рассказать не могу. С одной стороны, есть определенная коммерческая тайна, с другой стороны, это связано с определенными мерами безопасности, так как мероприятия будут проходить при участии главы государства и кандидата на пост президента Украины", - заявил он.

Анисимов уточнил, что каждый из разработанных во время переговоров форматов подразумевает возможность второго участника избирательной гонки принять участие в мероприятии.

"В любом случае на сегодняшний день на все 100% оптимизированы все ресурсы стадиона, и мы постараемся подготовить мероприятия на самом высоком уровне, понимая их важность для всего народа Украины", - отметил Анисимов.

"На сегодняшний день на 19 апреля было подано две заявки от обоих кандидатов. Фактически они назначены на вечер, хотя одна из сторон предлагала провести мероприятие 19 апреля днем, а потом продолжить все это вечером. Но в данной ситуации это не официальные дебаты, которые предусмотрены законом, это мероприятие, которое организовывается избирательными штабами в рамках предвыборной агитации", - уточнил он.

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Напомним: